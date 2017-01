Veiligheidswaarschuwing Kruidvat Ontkalker.

redactie van Parkstadactueel |

Kruidvat roept flessen met ontkalkingsmiddelen voor waterkokers en koffiezetapparaten terug. Het gaat om het middel Kruidvat Formula Expert ontkalker en Kruidvat ontkalker.

Kruidvat waarschuwt consumenten dat de producten Kruidvat Formula Expert Ontkalker en Kruidvat Ontkalker niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Bij gebruik van de ontkalker in een waterkoker of koffiezetapparaat kan het gebeuren dat de vloeistof in het apparaat sterk gaat schuimen en overkoken.

Het product, in flessen van 250ml, heeft op de achterzijde de EAN code 8717333404291 en werd voor €1,49 aangeboden.

Als u deze ontkalker heeft gekocht, dan wordt u aangeraden dit niet meer te gebruiken. U kunt het product terugbrengen naar een Kruidvat-winkel. U krijgt bij inlevering het aankoopbedrag retour.

Voor meer informatie over deze veiligheidswaarschuwing kunt u contact opnemen met de Servicelijn van Kruidvat via telefoonnummer 0800 – 12 11.

Bron en foto: Kruidvat, 23 januari 2017