Zonnepanelenproject in Kerkrade is gestart! 

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Kerkrade |



Afgelopen donderdagavond vond in het Parkstad Limburg Stadion de aftrap plaats van een reeks van vier informatieavonden. 230 mensen waren voor deze avond uitgenodigd en kregen alle informatie over de aanschaf van zonnepanelen via de gemeente Kerkrade. Ook was er volop de gelegenheid om vragen te stellen. Met deze informatie kunnen de mensen beter het besluit nemen om een offerte te laten maken door Volta Limburg om daarna hopelijk over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen. Ook vanuit de hoek ‘sportverenigingen’ was de interesse groot. Liefst 9 verenigingen hadden zich voor deze avond aangemeld.

Wethouder Jo Bok (Duurzaamheid): “Ik ben een tevreden man. We zijn eindelijk gestart met dit mooie project en de belangstelling is gelukkig groot. We gaan al richting de 800 belangstellenden en iedere dag melden zich weer nieuwe mensen aan. Dit is al heel lang mijn wens. Een zonnepanelenproject waar iedere burger met een woning in Kerkrade aan kan deel nemen. Geen uitzoekwerk, een goede installatie, met Volta Limburg een betrouwbare installateur, 15 jaar service en garantie en indien gewenst gefinancierd tegen gunstige voorwaarden door de gemeente. Echt een unieke mogelijkheid. Ik hoop dan ook dat we onze doelstelling van 1300 deelnemers gaan halen. Hiermee maken we de gemeente

duurzamer en komen we een stapje dichter bij een energieneutraal Kerkrade. Want dat is toch ons doel!”

Wilt u ook deelnemen aan dit unieke project dan kunt u uw interesse kenbaar maken via de website van het Zonnepanelenproject

Op deze website kunt u zich dan aanmelden voor een informatieavond of direct voor een offerte.

Foto’s gemeente Kerkrade.