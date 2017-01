zondag 16 april – 52e Amstel Gold Race.

Nederlandse Loterij, Wanty-Groupe Eerste wildcards Amstel Gold Race voor Team Roompot – Gobert en Sport Vlaanderen – Baloise

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft de eerste drie wildcards voor de enige Nederlandse wielerklassieker, die dit jaar op zondag 16 april verreden wordt, bekend gemaakt. Aan de start van de 52e Amstel Gold Race verschijnen naast de 18 automatisch startgerechtigde WorldTour-ploegen ook de Procontinental-formaties van Team Roompot – Nederlandse Loterij, Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise.

De eerste wildcard is aan de Nederlandse ploeg van Zijlaard, Breukink en Van Poppel toegekend. Team Roompot- Nederlandse Loterij zal naar alle waarschijnlijk met Pim Ligthart en Pieter Weening als speerpunten aan de start staan.

Koersdirecteur Leo van Vliet deelde de tweede en derde wildcard uit aan de twee Belgische ploegen Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen – Baloise. Of er verder nog wildcards worden uitgedeeld is op dit moment nog in beraad.

De 18 ProTeams uit de UCI WorldTour zijn automatisch gerechtigd om aan de start te verschijnen van de Amstel Gold Race. De Nederlandse klassieker maakt ook dit jaar weer deel uit van de UCI WorldTour-cyclus.

De 18 automatisch startgerechtigde UCI WorldTour-teams:

AGR2 La Mondiale (Frankrijk) Movistar Team (Spanje)

Astana Pro Team (Kazachstan) ORICA – Scott (Australië)

Bahrain Merida Pro Cycling Team (Bahrein) Quick Step Floors (België)

BMC Racing Team (Verenigde Staten) Team Katusha – Alpecin (Zwitserland)

Bora – Hansgrohe (Duitsland) Team LottoNL-Jumbo (Nederland)

Cannondale-Drapac Pro Cycling Team (Verenigde Staten) Team Sky (Groot- Brittannië)

Team Dimension Data (Zuid-Afrika) Team Sunweb (Duitsland)

FDJ (Frankrijk) Trek – Segafredo (Verenigde Staten)

Lotto Soudal (België) UAE Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

De klassieker start zondag 16 april om 10.20 uur op de Markt in Maastricht en finisht rond 17.00 uur op de finishlocatie in Vilt-Valkenburg. Het peloton moet dit jaar 263 kilometer afleggen. Tijdens de koers staan er 33 beklimmingen op het programma. In totaal zullen de wielrenners 4.000 hoogtemeters moeten overwinnen.

De Amstel Gold Race werd in 2016 gewonnen door de Italiaan Enrico Gasparotto. In 2015 ging de winst nog naar Michał Kwiatkowski.