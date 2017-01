De grote optocht van Kerkrade wederom live op L1TV.

redactie van Parkstadactueel |

Op maandag 27 februari 2017 zal L1TV live verslag doen van ‘D`r Jroeëse Tsjóg’, de grote optocht van Kerkrade. Vanaf 13:00 uur kan men het live verslag vanaf de Markt volgen. Kijkers uit heel Limburg kunnen dan genieten van de vele tientallen wagens, groepen en Einzelgängers die deelnemen aan de Kerkraadse optocht. Zelfs mensen buiten Limburg kunnen live meegenieten via www.l1.nl

“Iedereen mag zien hoe kleurrijk de grote optocht van Kerkrade is. Door het voortzetten van onze samenwerking met L1 maken we het uitzenden van de grote optocht samen wederom mogelijk,” laat wethouder Tim Weijers (PR, Marketing en Communicatie) weten.

Na de Live uitzending kan men de optocht online terugkijken via www.L1.nl/optocht-kerkrade of via de Facebookpagina van L11 Alaaf.