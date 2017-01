Jeugdige narren van Sjpasseberg gaan “sjpass en plezeer” maken met hun kersverse jeugdprins Bram l (Boelen).

Callie Steijaert |

Zondag 22 januari jl. had D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, uit Heksenberg/Heerlen, uiteraard in haar carnavalsjaarprogramma de uitroeping van een jeugdprins of jeugdprinses opgenomen. Dit als potentieel opvolger/ster van jeugdprinses Jilly l (van Rumpt) 2016. Zij kan en mag, in de wetenschap dat zij het meer als goed gedaan heeft, kon dan ook met een gerust hart de scepter overdragen, weliswaar begrijpelijk met een beetje emotie en traantjes. Ook Jilly rest namens jeugdig Sjpasseberg alleen maar dank.

Overigens vond dit afscheid en de komst van de jeugdige narrenheerser 2017 natuurlijk plaats in het Sjpashoes (Gemeenschapshuis) Hei Grindelweg. Het werd een en al jeugdige carnavalsenthousiasme op deze vierde zondag in januari. Sjpass en plezeer hoog in de categorie jeugdig vermaak. Daar bood deze jeugdmiddag dan ook alle reden toe, waarbij Bella en Fleurtje zorg droegen voor verbindend kinderentertainment. Maar ook de Duitse gasten van KG Eulenspiegel 1907 uit Aken (Aachen), o.l.v. hun spraakzame voorzitter/president Cornel Thevis lieten zich niet onbetuigd. Daar zorgde hun jeugdige dansgarde groep op optimale wijze voor. Zij kregen het ook voor elkaar om de vele aanwezigen tot driemaal toe mee te krijgen met een wave. Hilariteit alom dus. Ook de al jaren bevriende jeugdcarnavalsvereniging Pannesjop droegen bij aan het welslagen van deze jeugdproclamatie in Sjpasseberg.

Toen nieuwe jeugdheerser Bram l (Boelen), na een aftelcountdown uit een heksenhuisje sprong en zich presenteerde kwam een einde aan alle waas van geheimzinnigheid over de vraag: wie de uitverkorene zou worden. Daar stond hij dan in alle jeugdige prinselijke waardigheid, waar bij alle aanwezige jeugdige narren van Sjpasseberg alvast de gedachtegang speelde dat zij met hun kersverse jeugdprins “sjpass en plezeer” gaan beleven. Hem kennende zal dit geen probleem zijn. Overigens woont hij op de Heerenweg 81, welke weg in vroegere jaren ook de doorgangsweg was van destijds de grote carnavalsoptocht van Groeët Ghen Heij.

Nieuwe jeugdprins Bram l zich zelf even voor:

“Ik ben Bram Boelen en ben geboren op 3 juli 2006. Ik zit in groep 7 van de basisschool Gerardus Majella hier op de Sjpasseberg. Ik heb niet echt hobby’s, maar ben wel grote fan van vliegtuigen en alles wat met defensie te maken heeft en ga dus graag met mijn ouders en broertje naar de luchtmacht, landmacht en marine-dagen. Dat blijft altijd geweldig om mee te maken. Verder speel ik graag buiten met mijn vrienden en op woensdag ga ik bijna altijd naar het woensdagmiddagclubje van Jeugd & Jongerenwerk hier op Heksenberg, in wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg.

Ik woon samen met mijn ouders Alex & Sandra en broertje Daan op de Heerenweg. Daar wonen we vanaf 2002 en zijn inmiddels al echte Heksenbergers. Sorry moet dus zijn Sjpassebergers. Carnaval vieren doe ik graag. Samen met Prins Patrick l (Meulenberg, de H.V.V. en alle Sjpassebergers, familie en vrienden zullen we er een groot en gezellig feest van maken”.

Foto’s: Callie Steijaert