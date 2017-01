Vandaag – Jimmy Duchateau concert bij het cultuurhuis.

Jimmy Duchateau concert

muziekcafé op dinsdag / knipkaartvoorstelling

tijd: 20:30 entree: € 9.00

Jimmy Duchateau maakt eerlijke muziek, recht uit het hart. Pop in een swingende mix van pop, soul en folk. Met zijn gitaar en zijn warme stem verovert hij de harten van zijn publiek. Soms in kleine setting, dan weer met een volledige band, maar altijd in optredens waar het plezier van afspat.Hij stond al voor grote zalen en won de Benelux-finale van de grote bandwedstrijd Emergenza (als Jimmy Dee), reisde naar Australië en Azië en lanceerde onlangs de single ‘Give it a go’. Het debuutalbum ‘Two shots of love’ is de volgende halte op zijn muzikale reis. Jimmy was ook, met veel succes, muzikaal te gast in het Cultuurhuis tijdens de 1ste Southern Roots Night.