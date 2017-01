Winterstop lijkt Blauw Geel niet te deren.

RKSV Groene Ster – sv Blauw Geel’ 38/Jumbo (1-1) 1-3. De weegoden en een sneeuwvrij gemaakte kunstgrasmat in Heerlerheide zorgde ervoor dat Blauw Geel weer aan de bak mocht. Altijd belangrijk om een eerste wedstrijd na de winterstop meteen weer punten te pakken Het was in het zonnetje best te hebben deze zondagmiddag de 22e januari op sportpark Pronsebroek. Ondanks de lage klassering van Groene Ster kon het wel eens een lastige klip worden om te omzeilen. Eerder in het seizoen had Blauw Geel in eigen huis met slechts 1-0 gewonnen en de club uit Zuid Limburg heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Vlak voor de winterstop wist men drie thuiswedstrijden op een rij te winnen waaronder tegen het Haagse Quick. Trainer Niels v Casteren had zijn vertrouwde basis elf ter beschikking. Hij had aan het einde van de winterstop slechts twee oefenpotjes met zijn team kunnen doen met wisselend succes want thuis won men van hoofdklasser Woezik met 3-1 en in Uden tegen derde divisionist UDI had men met 2-1 verloren. Maar hij wist ongetwijfeld toch wel hoe zijn manschappen er voor staan.

Hij zag ook dat ze werden verrast in Heerlerheide want al in de tweede minuut kwam Groene Ster op voorsprong. Een voorzet van de rechterflank kon door de geheel vrijstaande Ricardo Geurts worden binnen getikt: 1-0. In veel voorgaande duels was het juist Blauw Geel dat de tegenstander al snel de bal uit het net liet halen. Toch werd het al snel duidelijk dat Blauw Geel deze middag de lakens zou uitdelen. In de 5e minuut kon de Groene Ster defensie een inzet van Alexander Mols nog op tijd blokkeren. Vier minuten later was het arbitrale trio dat nog erger voorkwam voor de gastheren. Uit een corner kopt Alexander Mols de bal bij de tweede paal over de doellijn waar twee verdedigers proberen te redden en een de bal met de handen weer vooruit over de lijn slaat. Scheidsrechter Sahiner laat tot ontzetting van alles en iedereen doorspelen daar waar hij resoluut naar de middenstip had moeten wijzen of naar de penaltystip. Hij liet beide na en ook zijn assistent had blijkbaar niets gezien. Een zuiver doelpunt werd Blauw Geel en Alexander Mols dus onthouden. Blauw Geel bleef het meeste balbezit hebben en Groene Ster loerde op de counter. In de 13e minuut krijgt Blauw Geel een vrije trap maar Mustaf Guler schiet de bal net naast het doel. In de 21e minuut valt dan de gelijkmaker. Danny Verbakel, nog op de rechterflank na een corner, komt in balbezit omdat Groen Ster de bal niet weg krijgt. Hij zet de bal voor richting doel. De bal beland op de lat en komt terug het veld in waarna Joey Hellstern zo attent is dat hij de bal kan binnen tikken: 1-1. In de 28e minuut een schot van Alexander Mols recht op de doelman maar veel verder kwam Blauw Geel niet. Het had zelfs nog geluk en doelman Brahim Zaari zodat het vlak voor de rust niet weer tegen een achterstand aan keek. Een snelle uitbraak van Groene Ster waarbij een voorzet van de linkerflank bij de tweede paal terecht kwam en een geheel vrijstaande Groene Ster speler de bal half volley op doel schoot. Brahim Zaari kon met zijn vingertoppen de bal op het dak van het doel doen belanden.

Na de thee was het na twee minuten raak voor Blauw Geel. Alexander Mols passeert aan de zijlijn met een mooie actie zijn directe tegenstander en zet vanaf de achterlijn voor. Bij de eerste paal staat Joey Hellestern en die schuift de bal voorbij doelman Thijssen: 2-1. Vier minuten later weer een prima aanval van Blauw Geel maar helaas schiet Danny Verbakel de bal huizen hoog over. Groene Ster ging wat opportunistischer spelen en had ook wel in de gaten dat als men minimaal een punt wilde behalen het roer om moest. Blauw Geel kreeg het dan ook wat lastiger na die voorsprong zonder. In de 54e minuut is het Brahim Zaari die Blauw Geel voor de gelijkmaker behoed. Deze aanval kwam over Blauw Geel’s rechterflank, en er zouden er nog een paar volgen, en die waren dreigender dan men lief is. Blauw Geel kreeg daardoor ook wat meer ruimte maar ging daar niet al te secuur mee om terwijl als men de 1-3 zou maken het duel al beslist zou zijn. Niels van Casteren sloeg aan het wisselen eerst een aanvaller voor een aanvaller, Emiel kwam voor Danny, daarna middenvelder Stefano Verburg die kwam voor aanvaller Joey Hellstern en als laatste verving Mark Westerlaken, Ymanuel Hurkmans. In de 84eminuut gaat een afstandspoging van Groene Ster net naast en volgens de leidsman via Brahim Zaari. De corner leverde geen gevaar op, een inzet uit een rebound naast het doel. In de 88e minuut gaat een inzet van Blauw Geel net naast het doel van Groene Ster nadat de bal van richting was veranderd. In de 89e minuut was het Stefano Verburg met een prima kopkans maar hij kopt voorlangs het doel. Het is inmiddels de 93e minuut als Blauw Geel aan de droom van een eventueel punt voor de gastheren een einde maakt. Sander Egmond plaatst de bal buitenkantje voet met een boog bij Alexander Mols en die kan alleen op de doelman af. Hij rond vervolgens beheerst af op 1-3. Blauw Geel komt met deze 1-3 overwinning heel goed uit de winterstop. Een lastige uitwedstrijd wordt met winst afgesloten in de wetenschap dat men volgende week wederom op verplaatsing moet. Ook dan zal men niets cadeau krijgen want vc Vlissingen zal de nederlaag in Veghel van 3-0 willen revancheren. Zij kwamen dit weekend ook tot winst in een uitwedstrijd en wel bij DOSKO. Het werd 1-2. De Zeeuwen spelen dan hun 1e thuiswedstrijd na de winter. Alleen OSS’20 kwam daar in de laatste wedstrijd voor de winterstop tot winst. DESO en Quick konden gelijkspelen en DOSKO, Groene Ster, Gestel, Chevremont, Gemert en IFC beten in de klei. Zaak om goed bij de les te zijn……

www.blauwgeel.nl

Door: Antoine van der Cammen

Foto: Gerard Beekmans