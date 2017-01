Kleine dakbrand scoutinggebouw Bekkerveld door ontplofte gasfles.

redactie van Parkstadactueel |

Bij een scoutinggebouw aan de Benzenraderweg is brand ontstaan op het dak als gevolg van een explosie. Tijdens dakwerkzaamheden ontplofte namelijk een gasfles. Niemand raakte door de explosie gewond.

De brandweer werd woensdagmiddag rond 14.30 uur gealarmeerd voor een kleine brand bij een scoutinggebouw aan de Benzenraderweg in Heerlen. Het bleek dat de brand was ontstaan door een gasflesexplosie tijdens dakwerkzaamheden. Er is door de ontploffing niemand gewond geraakt. Twee personen die in de buurt waren, hebben geprobeerd de brand te blussen. Tijdens deze bluspoging is één van hen lichtgewond geraakt. De brandweer heeft de klein brand snel kunnen blussen.

De oorzaak van de explosie is niet bekend en de schade aan het gebouw wordt nog onderzocht.

Foto’s Lucho Carreno

bron Brandweer Z-Limburg

