Orde van Verdienste 2017 van C.V. de Vlavrèters voor Ralf Beuken.

redactie van Parkstadactueel |

Op Koningsdag regent het lintjes. Nederlanders die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving ontvangen op die dag een Koninklijke onderscheiding, in 2016 hebben ruim 2700 Nederlanders een lintje gekregen. In zulke grote aantallen deelt C.V. de Vlavrèters haar Orde van Verdienste niet uit maar met enige regelmaat wordt ook in Welte Bensroa iemand onderscheiden omdat hij of zij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving van Welte- Bensroa en voor de vastelaovend in het bijzonder.

Op zondag 22 januari 2017 was het Ralf Beuken die tijdens ‘zijn’ Herrensietzung, in aanwezigheid van vrouw, kinderen en 500 enthousiaste mannen, onderscheiden werd met de orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters.

Inmiddels al 14 jaar lang organiseert Ralf de Herrensietung van C.V. de Vlavrèters. En natuurlijk doet hij dat niet alleen maar zijn aandeel is wel van een uitzonderlijke klasse. Hoewel het jaarlijks organiseren van de Herrensietzung hem veel tijd en energie kost, levert alleen dat geen Orde van Verdienste op. Er moet dus meer zijn en dat is er dus ook. Aansluitend aan de optocht, die op carnavalsmaandag van Benzenrade naar Welten trekt, trekt Ralf als diskjockey alle registers open om er ook na de optocht een super feest van te maken. Dat doet hij overigens op meer activiteiten van C.V. de Vlavreters. Naast de Herrensietzung is Ralf ook medeorganisator van de Sterrenzitting. Bij Weltania is hij elftalleider van het 3e en heeft hij bovendien de carnavalsavonden georganiseerd.

Redenen genoeg dus om Ralf te decoreren met de Orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters.

Foto C.V. de Vlavrèters.