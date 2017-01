Ouderen Partij Heerlen organiseert het symposium, met als titel ‘Sociale Media als inzet vernieuwing lokale democratie?

redactie van Parkstadactueel |

In hoeverre ben jij betrokken bij de besluitvorming van de politiek? Dragen sociale media bij aan meer weloverwogen keuzes van politici? Of komt er zo te veel ruis op de zender?

Deze vragen staan centraal in een symposium dat de Ouderen Partij Heerlen organiseert, met als titel ‘Sociale Media als inzet vernieuwing lokale democratie?’. Het symposium vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017 in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 in Heerlen. We praten dan graag met u over de voor- en nadelen.

De invulling van de democratie is niet meer hetzelfde als voorheen. Dankzij het internet en met name sociale media, zoals Facebook en Twitter, kan het volk veel meer en eerder aangeven wat er speelt in de samenleving. Het traditionele politieke bestel komt daardoor meer onder druk te staan.

Het internet biedt veel mogelijkheden om bijvoorbeeld via sociale communicatiekanalen binnen een mum van tijd burgers naar hun mening te vragen. Vind je dit een goed idee of juist niet? We zijn benieuwd naar jouw mening!

Via internet, online of niet? Welke rol kan de sociale media spelen in de besluitvorming van de lokale politiek? Zijn de leden van de gemeenteraad nog voldoende representatief als volksvertegenwoordigers? Kunnen internet en sociale media zoals Twitter en Facebook hierin een rol van betekenis spelen? Geef jij ook daadwerkelijk je mening als die mogelijkheid via internet wordt geboden?

Sprekers Tof Thissen en Ben van Essen geven onder leiding van voormalig presentatrice van L1 Judith van Kessel hun visie op de houdbaarheid van de lokale politiek en de invloed van sociale media op besluitvorming.

PROGRAMMA

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Opening door dagvoorzitter

14.05 uur Welkomstwoord door Loek Damen, fractievoorzitter Ouderen Partij Heerlen

14.10 uur “Sociale Media als inzet vernieuwing lokale democratie” door Tof Thissen

Vragen en discussie

15.10 uur “Democratie van onderop” door Ben van Essen

Vragen en discussie

16.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

16.05 uur Nazit/mogelijkheid tot napraten

AANMELDEN

Deelname aan het symposium van de Ouderen Partij Heerlen is gratis, echter aanmelden is verplicht.

Wil je meedoen op vrijdag 27 januari 2017? Stuur dan een e-mail naar: symposium@ouderenpartijheerlen.nl Vermeld in de e-mail je naam of namen en met hoeveel personen je komt.

Je kunt je ook telefonisch aanmelden op: 06 – 2323 0958