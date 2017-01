Première nieuwste LEGO film Batman-film .

Van onze cultuurredactie |

In naast het Continium gelegen National Geographic Theater aan het Museumplein in Kerkrade zijn er op woensdag 8 februari drie speciale voorstellingen van De LEGO Batman Film te zien. In de middag zijn er om 13.30 en 16.00 uur voorstellingen van de Nederlands gesproken versie van de film in 2D. ’s Avonds om 19.30 uur wordt de originele versie van de film in 3D getoond. Tickets voor de première van De LEGO Batman Film zijn vanaf zaterdag 28 januari, 10.00 uur te koop via de website van Continium. Tickets kosten € 15,- p.p.. In dat bedrag is een bezoek aan de expositie World of Bricks inbegrepen.*

Over de film

De LEGO Batman Film is de tweede film, waarin de rollen gespeeld worden door LEGO minifiguren. We kennen de LEGO Batman al uit de eerste film, De LEGO Film uit 2014. Nu is hij terug met zijn eigen bioscoopavontuur: “een beetje zoals de originele LEGO Film, maar dan echt gigantisch veel beter, want hij gaat alleen over mij”, zoals Batman de film zelf omschrijft. In de film zijn er grote veranderingen op til in Gotham City. De Joker heeft snode plannen de stad over te nemen. Als Batman daar een stokje voor wil steken, ontdekt hij dat samenwerken heel belangrijk is.