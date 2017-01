RODA JC LEGT E-SPELER TOM HEIJNEN VAST.

Roda JC heeft overeenstemming bereikt met Tom Heijnen als eerste E-speler van Roda JC Kerkrade. De 21- jarige Heijnen, behorend tot de nationale top in Nederland, zal Roda JC via het spel FIFA 17 vertegenwoordigen tijdens de E-divisie die eind januari van start gaat.

Heijnen is geboren in Kerkrade en al zijn hele leven fan van Roda JC. Het maakt hem trots dat hij nu als E-speler de club nationaal en wellicht internationaal mag gaan uitdragen: “Ik voel me vereerd dat ik mijn eigen club mag gaan vertegenwoordigen in de E-divisie! Jullie mogen van mij verwachten dat ik vol passie ga spelen en er alles aan doe om Roda JC aan de top te brengen in deze digitale voetbalwereld”, aldus Heijnen.

Commercieel Directeur Nick Janssen over het aanstellen van de eerste E-sporter in de geschiedenis van de Kerkraadse club: “We zijn blij dat we met de aanstelling van Tom als E-speler onze eerste stappen zetten in de E-sport. Wij zijn overtuigd van zijn talent en zijn van mening dat hij Roda JC nadrukkelijker op de kaart kan zetten in de digitale wereld. Daarnaast denken wij ook dat het mogelijk is om via hem een nieuwe commerciële markt aan te boren. Uiteraard wensen wij Tom heel veel succes in de E- divisie!”

Tom Heijnen speelt met rugnummer 62 op zijn rug dat staat voor het oprichtingsjaar van Roda JC in 1962. Voor Roda JCis E-sports de start van een nieuw tijdperk.

Volg Tom op de volgende sociale kanalen om zijn verrichtingen te volgen:

Youtube

Facebook

Twitch

Twitter @TomHeijnen95

Instagram @tom_heijnen

Of via Snapchat: TomHeijnenRJC