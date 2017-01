Geldkrant Kerkrade

Samen met de editie van1Kerkrade van deze week is/wordt de ‘Geldkrant’ huis-aan-huis verspreid. Deze overzichtelijk vormgegeven krant staat vol informatie, bespaartips en regelingen waarvan u gebruik kunt maken.

Grip op geld krijgen, hebben, houden en verstevigen, daar gaat de Geldkrant over. Het is een speciale editie voor alle inwoners van Kerkrade. Voor hen die al grip hebben en willen behouden op hun financiële situatie maar ook voor hen die (even) de grip kwijt zijn en in de problemen zitten.