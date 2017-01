Street Art Heerlen op poli Cardiologie.

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie zuyderland |

De poli Cardiologie in Heerlen wordt momenteel verbouwd. Een uitbreiding van ruimte, maar ook met een nieuwe inrichting. De afdeling Cardiologie heeft een behoorlijke verandering meegemaakt in de afgelopen jaren, met nieuwe specialistische functies, aanpassingen voor hartfalen en revalidatie, en een fusie tussen de vakgroepen.

De vergelijking met de ontwikkeling van Heerlen dringt zich op. Ook daar zijn de laatste jaren veel plannen ontplooid om allerlei grootstedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. De regio krimpt en vergrijst, maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De afdeling Cardiologie wil daar graag bij aansluiten, en een duidelijke verbinding maken tussen wat in het ziekenhuis en daar buiten in de stad zelf gebeurt.

Kunst kan zo’n verbindende factor zijn, die vernieuwend en inspirerend werkt. Heerlen heeft duidelijk een naam op het gebied van Street Art, en die naam kan doorklinken in het ziekenhuis. Juist die grote Heerlense Murals (muurschilderingen) hebben bij veel mensen iets positiefs teweeg gebracht, en diezelfde positieve kick wil de afdeling onze patiënten meegeven als ze in de grote wachtruimte zitten of naar de spreekkamer gaan.

Dit heeft geleid tot het project ‘’Street Art op poli Cardiologie’’. Er komt een hele grote Mural in de wachtkamer, maar ook in een twintigtal kleinere in de spreek- en behandelkamers. Ook de gemeente Heerlen steunt het project. In maart worden de murals aangebracht. Interesse om mee te doen? De cardiologen zelf blijven uiteraard niet achter, maar het moet een project worden van alle betrokkenen bij Cardiologie. Als u een bedrag wilt geven: graag! Meedoen kan op ABN AMRO NL04ABNA0508571391 t.n.v. Stichting Perfusie (ANBI status) o.v.v. Street Art.