Theater Landgraaf presenteert The Rolling Beatles.

27 januari 2017

The Rolling Beatles

aanvang: 20.30 uur

entree: € 8.00

The Rolling Beatles is een spetterende band, waarvan het repertoire bestaat uit nummers van the Beatles en de Rolling Stones, een muzikale dwarsdoorsnede van deze twee legendarische groepen. Kortom een unieke combinatie! Paul Logister neemt het Beatles-gedeelte qua leadzang voor zijn rekening en Ralph Winkler als onvervalste Stones-fan, de leadzang van de Rolling Stones.

Tijdens een optreden bruist het van enthousiasme en energie. Zonder dat de puurheid en oorsprong van de legendarische nummers verloren gaat, vertolken The Rolling Beatles deze nummers toch op hun geheel eigen wijze.

Een swingende show, gebracht door een stel rasmuzikanten. Paul, Hans, Pieter en Ralph hebben hun sporen al ruimschoots verdiend in de Nederlandse popscene (o.a. Rick Nolov, Hans Dulfer, Stereotypes, Zalm Roze, Volumia!, The Crox, Rowwen Hèze en Hey Angie)