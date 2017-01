Gaat u trouwen? Meld het nu online en bekijk alle trouwlocaties in Kerkrade.

Filmbeelden van alle Kerkraadse trouwlocaties zijn vanaf nu te bekijken op deze website. Ook kunt u voortaan online melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap: www.kerkrade.nl/wo…/trouwen_in_kerkrade/trouwen_in_kerkrade/

Trouwlocaties in Kerkrade zijn er diverse trouwlocaties: Kasteel Erenstein, GaiaZOO, Botanische Tuin, Continium, Schacht Nulland, Parkstad Limburg stadion, Laethof en Topfloor Cube design museum. Van al deze plekken zijn filmopnames gemaakt om toekomstige bruidsparen te helpen bij hun keuze van een trouwlocatie. Voortaan kunt de trouwlocaties alvast online bekijken.

Kijk op de website van de gemeente onder Trouwen in Kerkrade.

Ook alle trouwambtenaren oftewel BABS’en (buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand) zijn online te zien.

Allen stellen zij zich door middel van tekst, een foto en een video aan u voor zodat u makkelijk online kunt bepalen welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft.

Ondertrouw als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, moet u hiervan eerst aangifte doen bij de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt. Dit wordt ook wel ‘in ondertrouw gaan’ genoemd. Voorheen was het alleen mogelijk om aan de balie van het gemeentehuis in ondertrouw te gaan. Sinds januari 2017 kunt u dit bij de gemeente Kerkrade online aangeven.

Wanneer huwelijksaangifte doen? U kunt op z’n vroegst 1 jaar voor uw huwelijk aangifte doen. Wij raden u aan om niet te lang te wachten en uiterlijk 6 weken voor uw huwelijk de aangifte te doen. Uw geplande trouwdatum kan in gevaar komen als de aangifte niet op tijd heeft plaatsgevonden.

