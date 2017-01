Gemeente Heerlen nieuws in 1Heerlen vanaf januari 2017.

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Heerlen |

26 januari 2017 Deze week staat voor de eerste keer een pagina met nieuws over en van de gemeente Heerlen in weekblad 1Heerlen. Één keer per maand, telkens in de laatste editie, met de belangrijkste Heerlense items en weetjes in een overzicht. In de editie van januari staat nieuws over de stand van zaken fusie Landgraaf-Heerlen, extra inzet voor veilige buurten, graven in het thermenmuseum, Heerlen koop Schinkel-Zuid en meer weetjes..

Foto Lucho Carreno