RON MEYER: LINKS BLOK BEHOEDT NEDERLAND VOOR RUTTE III

SP-voorzitter Ron Meyer heeft gisteren de leiders van PvdA en GroenLinks opgeroepen om samen op te trekken in een coalitie zonder de VVD. De SP wil – met een gezamenlijke afspraak om niet met de VVD te gaan regeren – een lijstverbinding realiseren tussen de drie partijen. Meyer: ‘Dat wil zeggen dat bij de verdeling van de restzetels een stem op links nooit leidt tot een regering over rechts. Veel mensen snakken naar dát alternatief. Een sociaal, duidelijk en betrouwbaar alternatief. Wij kunnen dat samen.

Leiders van SP, PvdA en GroenLinks hebben zich de afgelopen maanden hard uitgelaten over de politiek van de VVD. Lodewijk Asscher noemde Rutte een ‘slap aftreksel van een populist’ en het VVD-beleid een ‘gifpil voor de middenklasse’. GroenLinks-leider Klaver riep eerder op ‘ballen te tonen’ en ‘kleur te bekennen.’

Meyer: ‘Ze hebben gelijk. Echte verandering kún je niet waarmaken mét de VVD. Wij steken vandaag onze hand uit. Als wij nu afspreken niet met de VVD te gaan regeren dan krijgt een lijstverbinding ook echt waarde. Dan is het geen gezamenlijke ambitie maar een gezamenlijke garantie voor de linkse kiezer.’

De discussie over het maken van een lijstverbinding speelt al langer. Meyer: ‘We hebben nog vijf dagen om deze afspraak te maken. De tijd dringt. Er is lang genoeg gesproken, nu is het tijd om te handelen.’ Uit onderzoek dat de SP deze week liet doen bleek dat 76% van de huidige GroenLinks-stemmers, 60% van de huidige PvdA-stemmers en 89% van de huidige SP-stemmers het goed zouden vinden als er na de verkiezingen van 15 maart een regering zonder de VVD komt.

Bron en foto SP