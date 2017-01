Vernieuwde Facebookpagina Wijkpunt ‘Samen Leven’ West- de Auw Noeëdkirch.

Op 24 januari hebben de partners van het Samen Leven wijkpunt West- de Auw Noeëdkirch hun Facebookpagina nieuw leven ingeblazen. Je kunt op de Facebookpagina terecht voor nieuwtjes uit de buurt, activiteiten en allerlei informatie. De bedoeling is om ook nieuws van verenigingen etc. op de pagina te plaatsen. Heb je een vraag? Mail dan naar wijkpuntwest@hotmail.com of kom een keer langs aan de Ons Limburgstraat 57.

Samen Leven wijkpunten

Op diverse plekken in de Kerkraadse wijken zijn Wijkpunten ‘Samen Leven’ opengesteld. Deze wijkpunten zijn de basis van de gezamenlijke visie over de welzijns- en zorgactiviteiten in de wijken en buurten van de Samen Leven partners MeanderGroep Zuid- Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid Limburg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade. Burgers kunnen in de wijkpunten terecht met hun hulpvraag, hulpaanbod én met hun ideeën. Ga naar de Facebookpagina van wijkpunt de Auw Noeëdkirch voor de boodschappenactie! Tot vrijdag 27 januari kun je meedoen door de pagina te liken en het bericht te delen en dan maak je kans op een boodschappenpakket!