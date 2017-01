Voerendaal -Afsluiting Bergseweg buiten bebouwde kom.

De gemeente Voerendaal heeft besloten om de Bergseweg, voor het deel gelegen buiten de bebouwde kom, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten. Deze afsluiting zal duren tot en met het einde van de werkzaamheden aan de weg.

De reden voor dit besluit is dat wij niet meer in kunnen staan voor de veiligheid van de weggebruikers. Ondanks de aanwezigheid van duidelijke verkeersinstructies is geconstateerd dat:

1. de Bergseweg, ondanks het verbod, massaal wordt gebruikt door (brom)fietsers;

2. op de Bergseweg, ondanks een beperking van de maximaal te rijden snelheid, de maximum te rijden snelheid massaal wordt overschreden;

Daarnaast is gebleken dat de asfaltconstructie van de Bergseweg veel steenslag loslaat.

Dit alles leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties die kunnen leiden tot ongevallen, wat wij willen voorkomen.