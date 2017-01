Vuurwerkschade in Brunssum: 14.900 euro.

De vuurwerkschade in Brunssum tijdens de afgelopen jaarwisseling bedroeg 14.900 euro. Daarmee is er voor het eerst in drie jaar weer sprake van een stijging van vuurwerkschade. Vorig jaar daalde de schade nog van 13.250 naar 12.500 euro. Drie jaar geleden deed zich een piek voor toen er voor 22.500 euro werd vernield in de openbare ruimte (verkeersborden, afvalbakken e.d.).

Tijdens de recente jaarwisseling werden in Brunssum 23 hondenpoepbakken en 10 verkeersborden vernietigd. Het aantal beschadigde papierbakken is echter meer dan verdubbeld. Vorig jaar werden er 7 papierbakken vernield, dit jaar 15.

Onacceptabel Burgemeester Luc Winants vindt de omvang van de schade niet acceptabel: “Oud en Nieuw is een mooie traditie die we in dit land absoluut willen behouden. Maar je merkt wel aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp dat mensen de schaduwkanten ervan niet langer accepteren. En terecht: bijna 15 duizend euro schade is volstrekt onacceptabel. Het gaat hier ten slotte om belastinggeld, dus geld van ons allemaal. Ik doe een beroep op iedereen om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Spreek mensen aan op asociaal vuurwerkgedrag. Of meld, wanneer je iets ziet of hoort, het bij de politie of de gemeente, zodat we tegen de daders kunnen optreden”.

Vervanging de gemeente heeft in de afgelopen drie weken het meeste straatmeubilair dat beschadigd werd, kunnen vervangen of repareren.

Het grote aantal vernietigde hondenpoepbakken betekent echter dat het op sommige locaties wat langer duurt voor de beschadigde exemplaren zijn vervangen. De bakken die de gemeente nog op voorraad had, zijn geplaatst. Nieuwe bakken zijn inmiddels besteld, maar vanwege de gebruikelijke levertijden kan het nog twee weken duren voordat de hondenpoepbakken op alle locaties zijn vervangen.

Foto Lucho Carreno