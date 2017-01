Bekkerveld JO19 – Roda JC JO17  3-0

John Angerer |

Afgelopen week speelde Bekkerveld JO19 als voorbereiding op de tweede seizoenshelft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Roda JC JO17 (landelijke 1e divisie).

Trainer Marcel Quaedvlieg beschikte voor deze wedstrijd over een nagenoeg volledige selectie. Alleen Aron Fredrix was nog geblesseerd maar daar tegenover stond het meespelen van nieuwkomer Kay in ’t Ven. Kay kwam deze winterstop over van Fortuna Sittard.

De wedstrijd was aantrekkelijk om naar te kijken. Het team van Roda JC speelde fysiek sterk en er ontstonden aan beide kanten kansen om de score te openen.

Het was uiteindelijk Bekkerveld dat in de 35′ minuut de 1-0 scoorde via Rowan Vanwersch na een assist van Marouan Bouta.

In de tweede helft kreeg Bekkerveld meer overwicht en kon hierdoor de score uitbouwen. In de 68′ minuut scoorde Mel Angerer 2-0 nadat hij werd aangespeeld door Tim Niemarkt. Drie minuten later scoorde wederom Mel Angerer 3-0 na een dieptepas van Tom van der Kraats.

35′ 1-0 Rowan Vanwersch (assist Marouan Bouta)

68′ 2-0 Mel Angerer (assist Tim Niemarkt)

71′ 3-0 Mel Angerer (assist Tom vd Kraats)

Voor Bekkerveld was het een nuttige oefenwedstrijd waar met name het verdedigende blok sterk speelde.

Foto archief Lucho Carreno