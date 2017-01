Leon Frissen nieuwe voorzitter “Ronde van Limburg”

Leon Frissen heeft vanaf 1 januari 2017 het stokje overgenomen van Jean Houben als voorzitter van de ‘Ronde van Limburg’, de wielerklassieker die sinds 1948 voor neo-profs wordt verreden door het Limburgse landschap, met bekende winnaars, zoals Jan Janssen, Fedor den Hertog, Henk Lubberding en Gerben Karstens.

Leon Frissen, onder andere oud-gouverneur van de Provincie Limburg, nu waarnemend burgemeester in Schinnen, draagt de wielersport sinds zijn jeugd een warm hart toe. Zowel actief als passief. In zijn functie als Commissaris van de Koningin was hij achter de schermen nauw betrokken bij de organisatie van de grote wielerevenementen in Limburg in de voorbije jaren (WK-wielrennen, Tour de France).

Hij vindt het een uitdaging om samen met een jong team enerzijds de traditie van deze klassieker te koesteren en anderzijds te werken aan de noodzakelijke vernieuwing. “Voor de ontwikkeling van jonge talentvolle wielrenners is het noodzakelijk dat deze klassiekers voor regio en land behouden blijven. Publieke en private partijen zien hopelijk eveneens het belang hiervan in”, aldus Frissen.

Het bestuur ziet de toekomst van de Ronde van Limburg, die dit jaar de 67e uitgave gaat realiseren, met vertrouwen tegemoet. De Ronde van Limburg zal verreden worden op 04 juni 2017, met start in Stein én finish in Genhout.

Voor inlichtingen:

Communicatie Ronde van Limburg

Ellis Visser 06 10016799

Koersdirecteur

Roy Packbier 043 2030010

Foto: MGL/Roger Dohmen