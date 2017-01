redactie van Parkstadactueel |

Ben je Bob, zeg het hardop!

Maandag 30 januari 2017 start de CarnavalsBob campagne in Limburg. Carnaval is een geweldig volksfeest dat door veel Limburgers gevierd wordt. Door het gebruik van alcohol kan de verkeersveiligheid echter in gevaar komen. Daarom wordt er in de carnavalstijd wederom een Bob-campagne gevoerd.

Bob: daar kun je mee thuiskomen

De Bob-campagne richt zich op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Dit gebeurt door automobilisten en hun passagiers te stimuleren samen de Bob-afspraak te maken en die consequent na te leven. Bob is daarbij degene die geen alcohol drinkt en zichzelf en de anderen veilig thuis brengt. Nieuw toegevoegd is het element om op een zo vroeg mogelijk moment kenbaar te maken wie de Bob is. Dit vergemakkelijkt het nemen van de Bob-rol en die na te leven. Dus ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ ook met Carnaval.

De Limburgse actie is een aanvulling op de landelijke verkeerscampagne. De centrale boodschap van de Bob-campagne is verwoord in dezelfde slogan ‘Ben je Bob, zeg het hardop! Beide campagnes laten op positieve wijze zien dat het heel normaal is dat je tijdens visites en tijdens carnaval, net als bij het uitgaan, al vooraf een Bob-afspraak maakt.

ROVL

Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft naar nul verkeersslachtoffers! De campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met:

Astrid Hahnraths, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, tel. 06 – 52 55 50 99