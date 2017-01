Programma van Cultuurhuis Heerlen

redactie van Parkstadactueel/Cultuurhuis heerlen |

Het programma van het cultuurhuis Heerlen van 28 januari tot 3 Februari 2017

Gino & Jiri Taihuttu feat. Sanne Jansen

datum: zaterdag 28 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: Voorverkoop 10.00 euro Avondkassa 13.00 euro

Reserveren uitsluitend via: info@ap-artevents.nl

Al generaties lang ademt het DNA van de Taihuttu’s muziek. Zo ook dat van gitaarvirtuoos Gino Taihuttu (1961), die op zijn beurt zijn muzikale genen weer doorgaf aan zoon Jiri (1995). Jiri wordt op dit moment gezien als het grootste flamencotalent van Nederland. Vanaf zijn tiende volgde hij al lessen aan het Conservatorium in Amsterdam., in de jong talenten klas. Met zijn leraar Eric Vaarzon Morel was Jiri o.a. al te zien in De Wereld Draait Door en Vrije Geluiden Gino en Jiri Taihuttu nemen voor deze gelegenheid de zeer talentvolle zangeres Sanne Jansen mee. Sanne is met name geïnspireerd door zangers als Leonard Cohen en Etta James. Flamenco, bossa nova en soul ontmoeten elkaar vanavond tijdens het concert van dit hartverwarmende trio.

Hinge gen Hergods Vòt 2017

( de grote carnavals revue van Paul en Leo )

datums: maandag 30 jan. dinsdag 31 jan. woensdag 1 febr. donderdag 2 febr.

aanvang: 20.00 uur

entree: 17.50

Kaarten uitsluitend reserveren via e-mail: paulenleo@gmail.com

Gasten: TON ENGELS en BUUTTEKAMPIOEN GILBERT PETIT

Met: Suzy de Laruelle, Leon Fiddelaars, Roger Lataster, Karlijn Münstermann, Pieter Roberts

Muziek: Het Toebak Combo

Regie: Ine Sijben en Hans Op de Coul.

Kom en geniet voor nop !!!

met : Olivier

datum: vrijdag 3 februari

aanvang: 20.30 uur

entree: GRATIS

OLIVER is een band bestaande uit muzikanten uit Maastricht en Heerlen. Ze maken sferische en soms stevige pop/rock met een donker randje en hun grootste doel is mensen meeslepen in de emotie van de muziek. Een tijdje terug stonden ze op DVERS in Sittard en ze waren geselecteerd voor de voorronde van Nu of Nooit.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto ’s Lucho Carreno en Cultuurhuis