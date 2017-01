Spelers Roda JC lezen ‘De kleine walvis’.

Sandra Israel |

Als je zowel voorlezen als bewegen heel belangrijk vindt, is één en één al snel twee. Of, in dit geval, is geel en zwart al snel Roda JC. Goede reden voor Peuterspeelzaalwerk Heerlen om op donderdag 26 januari de spelers Roel Brouwers en Christian Kum van de Trots van het Zuiden uit te nodigen om tijdens de Nationale Voorleesdagen 2017 voor te lezen in twee Heerlense peuterspeelzalen. Beide spelers lazen samen met de peuters van peuterspeelzaal Kiddooh en ‘t Meuleke het prentenboek van het jaar ‘De kleine walvis’ van Benji Davis.

Waarom voorlezen zo belangrijk is? Het biedt vele voordelen zoals het spelenderwijs stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling, het uitbreiden van de woordenschat van de peuter, zodat het zich ook op sociaal-emotioneel gebied beter leert uitdrukken. Daarnaast is het ook een heel gezellig moment samen met de kinderen.

Naast voorlezen vindt men bij PWH ook bewegen (en gezond etenen drinken) van groot belang. Niet alleen om op een gezond gewicht te blijven, maar ook voor de ontwikkeling van het kind. Voldoende beweging verbetert de lichamelijke groei, maar voldoende en de juiste beweging is ook belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kum en Brouwers genoten van het voorleesmoment. “Erg leuk om te doen,” vonden beide spelers, die thuis ook aan hun eigen kinderen voorlezen, “zeker voor herhaling vatbaar!”