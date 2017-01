Vandaag te zien in het cultuurhuis “The Dynamics concert”

The Dynamicsconcert

27 Jan 2017

tijd: 20:30

entree: € 8.00

The Dynamics,is een groep bestaande uit 4 Limburgse muzikanten.

Zij creëren een nieuwe sound door diverse stijlen te combineren. Het repertoire bestaat uit covers welke in geheel eigen stijl worden uitgevoerd. Naast de covers kan natuurlijk eigen werk niet ontbreken. Blues, Rock, Soul, Funk, Pop, Jazz, niets is te gek voor de mannen van The Dynamics. Chivy Kuhles : Gitaar en zang, Etienne Van Etten, Gitaar Julius Takacs : Basgitaar, Stephen Van Dolder : Drums

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto cultuurhuis