Wederom fantastische prestatie Heerlens korps Edelweiss Nederlands kampioen op Marching & Music Contest KNMO Waalwijk

Callie Steijaert |

Hoewel in deze periode de vele carnavalsfestiviteiten hoogtij vieren is er ook nog tijd voor andere (muzikale) besognes en het behalen van successen. In dit geval gaat het om het prachtige Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heksenberg-Heerlen. Zoals zeker niet onbekend is korps “Edelweiss” opgericht op 10 mei 1960 door de in1995 en oorspronkelijk afkomstig uit Klankstad Kerkrade overleden erevoorzitter Wiel Heijltjes. Begonnen werd als jeugdgroepje op lege blikken en zelf gemaakte trommelstokken. Het “repetitielokaal” was gelegen in de parallel aan de Kievitstraat gelegen heide. Spoedig was er voor Wiel Heiltjes en zijn jeugdige muzikantjes belangstelling van geïnteresseerde bewoners en werd besloten er een jeugddrumband van te maken.

.Edelweiss trok voor het eerst in 1961 mee met de kinderoptocht, toen nog onder organisatie van de voormalige carnavalsvereniging De Heksebesseme, door de straten van de wijk Heksenberg, nu dus ook genaamd Sjpasseberg. Niemand zou toen hebben kunnen vermoeden dat dit eerste optreden de aanstoot zou wezen van een stormachtige groei van de Jeugddrumband tot het korps wat het nu is. Lokale, Limburgse en Nederlandse kampioenschappen zijn door Edelweiss sedert 1961 tot heden, anno 2017, succesvol en verdiend, binnengehaald. Maar ook optreden op het WMC in Kerkrade werd in hoge mate beloond dank zij hun muzikale vaardigheden, welke ook bij festivals en andere optredens in binnen- en buitenland in hoog aanzien stonden en nog staan. Overigens staat het succesvolle korps al vanaf 1990 o.l.v. Marcel Falize bovendien werkzaam als slagwerker bij het Johann Straussorkest van André Rieu. Bovendien zijn sinds 2015 heel wat (jeugdige) muzikanten geïntegreerd in het korps.

Zondag 22 januari jl. toog Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss vanuit Heksenberg, via een ontbijt tussenstop in Brunssum naar Waalwijk de thuisstad van voetbalvereniging RKC. Edelweiss ging echter niet naar het voetbalstadion, maar wel naar de plaatselijke sporthal “De Slagen” (thuishaven van eredivisie handbalvereniging Tachos). In deze hal vond, op deze vierde januarizondag 2017en onder auspiciën van bond KNMO, het Nederlands kampioenschap Marching & Music Contest plaats met deelname van vijftien muziekkorpsen, waaronder dus Edelweiss. Het Heerlens korps moest als voorlaatste korps voor het voetlicht en jury treden. Onder het werd Royal Lion betrad men de hal en werd voor de concertformatie het muzikale werk Play Time ten gehore gebracht. Hierna werd de marsformatie ingenomen t.b.v. het onderdeel marswedstrijden om vervolgens het nummer Reflexion ten gehore te brengen.

De vakkundige jury beloonde de Heerlenaren, in het onderdeel concerterend, met maar liefst 89.92 punten, goed dus voor het Nederlands kampioenschap. Daarbovenop kwam het korps net iets tekort voor een nationale titel in het onderdeel marswedstrijden. Ze kregen hiervoor 89.33 punten. Niettemin een puike prestatie. Uiteraard heerste er tijdens de terugreis van Brabant naar thuishaven Heksenberg een vreugdevolle “jubel”-stemming. Een geweldig begin 2017 met een positieve blik op zondag 23 juli 2017 als het korps in Kerkrade gaat deelnemen aan het WMC.