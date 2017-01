300 aanwezigen bij de informatieavond over zonnepanelen in Voerendaal.

Woensdagavond heeft in de Borenburg in Voerendaal de eerste informatieavond plaatsgevonden over het zonnepanelenproject Parkstad. In een volle zaal kregen de meer dan 300 aanwezigen aan de hand van een uitvoerige presentatie meer informatie over de techniek, de lening, het contract met de gemeente en de 15 jaar volledige ontzorging die dit project zo uniek maakt.

Voor meer informatie kijkt u opwww.zonnepanelenproject.nl of kom naar de informatieavond in Klimmen op 8 maart of Ransdaal op 22 maart. Graag wel even aanmelden via bovengenoemde website (ivm voldoende zitplaatsen).

Wilt u niet wachten en alvast een vrijblijvende offerte ontvangen? Kijk dan op www.dakcheck.nl/ voerendaal/.