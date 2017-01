Boekpresentatie van:  ” De witte kamer ” door Jan Schurgers.  

redactie van Parkstadactueel |

De witte kamer

Auteur: Jan Schurgers

De hoofdpersoon ontwaakt uit een delirium en het duurt enige tijd voor hij gaat beseffen waar hij is en waarom hij daar is.

Tijdens zijn genezingsproces komen langzaam herinneringen uit zijn verleden boven en die beangstigen hem. Wat is er gebeurd en wat heeft hij gedaan waardoor hij zich in de situatie bevindt die hem zo verward. Langzaam wordt de sluier opgelicht.

Jan Schurgers schreef een spannend verhaal dat tot het einde toe blijft boeien en een verrassende ontknoping kent.

Het evenement vindt plaats op zondag 29 januari 2017.

Aanvang 11:30 uur.

Plaats van handeling: Museum Land van Valkenburg

Grotestraat Centrum 31

Valkenburg aan de Geul

De entree is gratis.