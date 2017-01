Een interview met Mark Hellenbrand, keeperstrainer.

redactie van Parkstadactueel/LC |

De voetbalwereld kent vele gezichten. Sommigen komen dagelijks of wekelijks voor het voetlicht. Iedereen kent ze of denkt dat in ieder geval. Anderen hoor je of zie je niet, tenzij je helemaal in het wereldje bent ingeburgerd. Tot die laatste categorie mogen we wellicht Mark Hellenbrand rekenen. Hij is al jarenlang doelman op niveau en inmiddels druk bezig keepers in den lande naar een hoger level te brengen. Aan de hand van een aantal vragen stelt de bevlogen keeperstrainer Mark Hellenbrand zich hierna aan u voor.

Mark, vertel eens wat over jezelf:

Ik ben Mark Hellenbrand, 37 jaar, van 20 februari 1979, woon in Kerkrade en ben getrouwd met Natascha. Ik ben de trotse vader van 2 jongens Jesse (10) en Raf (6). Beide jongens voetballen nu ook wat natuurlijk heel leuk is om te zien.

Wat doe je het in dagelijkse leven?

Ik werk alweer bijna 17 jaar bij de Koraal Groep – Op de Bies. Dit is een woon en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijk en lichamelijke beperking. De eerste 7 jaar werkte ik in de dagbesteding met clienten met het niet begrepen gedrag en autisme. De laatste 9 jaar werk ik bij de afdeling Recreatie & Vorming. Wij zijn verantwoordelijk voor de grote activiteiten die voor Op de Bies georganiseerd worden zoals de Kermis, Biespop, Kerstmarkt, Sylvesterparty en de Carnaval. Hiernaast zijn wij een nieuwe dagbestedingsvorm begonnen; Media Entertainment Groep.

Bij de Media Entertainment Groep hebben we een film-, radio- en foto-afdeling die professionele films en foto’s maken. We staan nu op het punt om binnen heel de Koraal Groep een eigen (Live) Radio- en Filmgroep op te zetten. Geweldig om de groei te zien in de dagbesteding. We hebben zelfs de laatste 2 jaar een eigen glazen huis met veel succes gedraaid en de filmploeg is van de zomer in Frankrijk geweest om 5 dagen lang een dagjournaal te maken van de Mont Ventoux waar vele cliënten de berg tot aan de top hebben gefietst, een geweldige ervaring!

Naast dit werk ben ik de hoofdtrainer van onze eigen Keepersacademie Limburg. Deze academie is ontstaan nadat ik als keeperstrainer de jeugdopleiding van Roda JC Kerkrade heb verlaten. Bij Roda JC kreeg ik destijds te maken met vele proefkeepers die het niveau absoluut niet aankonden wat tot ergernis van mijn eigen keepersleed maar ook vooral het niveau van de trainingen.

Bij de Keepersacademie Limburg kunnen keepers vanaf 11 jaar een try-out training volgen waarna ze een onderbouwde beoordeling krijgen. Als ze het niveau van de Keepersacademie (tussen amateur en BVO) niet aankunnen krijgen ze het advies om hun vaardigheden bij een andere keepersschool te ontwikkelen. Hebben ze wel het gewenste ‘instapniveau”, dan mogen ze deelnemen aan een blok van 12 trainingen, waarvan er 6 binnen (Soccer Arena) plaatsvinden en 6 op het complex van RKSV Bekkerveld. Alle trainingen en beoordelingen zijn voor de keepers en hun ouders in te zien op ons spelers volgsysteem van Dot-com sport. Aan het einde van de 12 trainingen vindt er een evaluatiegesprek plaats. Wij werken verder samen met SPORTHO, voor alle medische en mentale begeleiding, mocht dit nodig zijn. Al met al een professionele benadering en een zo optimaal mogelijk klimaat, waarin jonge talentvolle keepers zich kunnen ontwikkelen.

Daarnaast ben ik ook de keeperstrainer van het 1e en 2e elftal van 1e-klasser RKSV Bekkerveld.

Wanneer begon je met voetbal en hoe werd je doelman?

Ik ben op 11-jarige leeftijd begonnen met voetballen en stond vrijwel meteen in het doel bij RKTSV Terwinselen, wat mij aardig goed beviel. In het 2e jaar werd ik geselecteerd voor het Regio-elftal en al heel snel doorgeschoven naar het Limburgs Elftal waar ik vele jaren met o.a. Kevin Hofland speelde. Hier werd ik ook gescout door Roda JC. Vanaf de C-jeugd t/m het 2e elftal heb ik bij Roda JC de opleiding genoten. Bij de B-jeugd heb ik met de NKS-selectie (1 selectie voor het Nederlands Elftal) een landentoernooi in Oostenrijk gespeeld. In deze selectie zat o.a. Theo Janssen (Vitesse). Wij zaten samen met Italië, België, en gastland Oostenrijk in een poule die wij glansrijk doorkwamen. Vervolgens wonnen wij van het toenmalige Tsjechië en speelden de finale (in het stadion van Admira Wacker Wien) tegen Duitsland, die wij met 4-0 wonnen. Een mooie ervaring, kan ik je vertellen.

Na Roda heb ik nog 1 jaar bij de A-jeugd van Alemannia Aachen gespeeld. In de jeugd was ik een grote belofte, die zich echter in het seniorenvoetbal (mede door de trainingen/begeleiding) niet tot hetgeen ontwikkeld heeft wat iedereen ervan verwacht had. Ik heb vervolgens gespeeld bij vv Kolonia (nu vv Schaesberg), FC Gracht, VV Voerendaal, Bekkerveld, KVC Oranje en uiteindelijk weer Bekkerveld.

Wat waren je hoogtepunten als actief keeper?

Mijn hoogtepunten waren vooral in de jeugdopleidng van Roda JC. Vooral de wedstrijden bij het Limburgs elftal en de Nederlandse selectie waren mooie ervaringen die mij goed bijgebleven zijn. Verder de promotiewedstrijden met Bekkerveld.

Wat waren de dieptepunten?

Ik ben meestal positief ingesteld en maak van een dieptepunt een leermoment. Echte dieptepunten ken ik dus niet.

Hoe kijk je terug op de trainers waar je mee hebt samengewerkt?

Ik heb het geluk dat ik alleen maar met goede trainers heb samengewerkt. Van allemaal heb ik veel geleerd. Het 1ste jaar als keeperstrainer heb ik met Mick Vliegen gewerkt en vervolgens met Dominik Vergoossen en Coocky Voorn. Bij Roda JC vooral met Dominik Vergoossen, Marco van Hoogdalem, Kevin van Dessel en Dirk-Jan Derksen. Ik heb met alleen zeer graag gewerkt en had een zeer goede klik met Dominik Vergoossen. Op dit moment werk ik samen met Coocky Voorn, die natuurlijk een bak met ervaring met zich meebrengt waar ik weer mijn vruchten van kan plukken.

Waarom heb je ervoor gekozen om keeperstrainer te worden?

Daar zijn een aantal redenen voor:

Ik heb persoonlijk het gevoel dat ik te weinig uit mijn carrière gehaald heb en ik denk dat dit voor een groot gedeelte aan de trainingen, maar vooral ook aan de begeleiding in het seniorenvoetbal heeft gelegen.

Ik kon het voetballen op niveau niet meer combineren met de komst van mijn kinderen en mijn baan. Ik vind dat je een verantwoordelijkheid hebt als speler naar je club en teamgenoten toe en dat je dan ook 3x moet trainen.

Ik wil de huidige keepers de begeleiding en trainingen aanbieden die ik zelf gemist heb, en ze hierin verder helpen in hun carrière zodat zij wel alles eruit kunnen halen.

Ik was zelf altijd een trainingsbeest en vond het heerlijk om zo lang mogelijk keeperstraining te krijgen. Ik schreef in mijn jeugd ook de trainingen die ik bij Roda JC kreeg op zodat ik in mijn vrije tijd en vakanties hiermee met vrienden op het voetbalveld aan de slag kon gaan. De rol als keeperstrainer fascineerde mij al op jonge leeftijd.

Vanwege deze redenen ben ik de opleiding Keeper Coach niveau 2 + 3 bij de KNVB Academie te Zeist gaan volgen om zo ook een diploma als Keeperstrainer te behalen. Ik was ook toegelaten tot de Keeper Coach Pro (betaald voetbal), maar heb deze opleiding helaas door omstandigheden niet kunnen afronden.



Waar ben je momenteel actief en welke keepers heb je onder je hoede?

Op dit moment heb ik bij de Keepersacademie Limburg 10 keepers in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar onder mijn hoede en bij RKSV Bekkerveld de keepers van het 1e en 2e elftal, dit alweer voor het 8ste seizoen.

Hoe zou je jezelf het beste kunnen omschrijven als keeperstrainer?

Ik vind de persoon achter de keeper heel belangrijk. Je kunt nog zo’n goede keeper hebben maar als hij het ‘hoofd niet leeg heeft’ komt hij niet tot het niveau wat wenselijk of normaliter haalbaar is. Ik vind het enorm belangrijk om te weten wat hij in het dagelijks leven doet, heeft hij een relatie, heeft hij kinderen, zit hij op school, hoe is zijn thuis situatie enz.

Zodra in deze basis iets negatiefs gebeurt of verandert, vertaalt dit zich gelijk in de sportieve prestaties en houdt dit ook zijn ontwikkeling tegen of verslechtert dit zich zelfs. Zit de keeper lekker in zijn vel en gaat alles voor de wind, zal hij ook beter presteren binnen de lijnen.

Ik fungeer dan ook als een soort vertrouwenspersoon, zodat men met deze ‘problemen’ te allen tijde bij mij terecht kan.

Hierbij komt dan ook nog dat het voor een keeper vaak lastig is om ’problemen’ aan de hoofdtrainer te vertellen, want hier kunnen uiteindelijk consequenties aan vastzitten. De trainer zou kunnen besluiten om hem om deze redenen ernaast te zetten. Als een keeper dit met een keeperstrainer deelt, zou deze dit kunnen oplossen of dit op een andere manier overbrengen naar de trainer.

Ik probeer hierin goed te functioneren en buiten dit alles een goede op maat gemaakte keeperstrainingen aan te bieden.

Maar hoe de keepers het daadwerkelijk ervaren zal je ze zelf moeten vragen (ben ik eigenlijk wel benieuwd naar…)

Wat maakt een doelman in jouw ogen een goede sluitpost?

Een goede keeper moet volgens mij de volgende eigenschappen bezitten

Talent

Doorzettings-/incasseringsvermogen

Leidinggevende kwaliteiten

Zelfbewust/kritisch

Houdt zich vaak een spiegel voor

Stressbestendig

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Met deze eigenschappen, alles in combinatie met grote trainingsinzet, positieve werkhouding en een portie geluk kun je als keeper ver komen.

Waar leg je voornamelijk de nadruk op tijdens je trainingen?

Ten eerste, hoe kom je tot een training? In het begin van het seizoen maak je een keepersanalyse van een wedstrijd. Hier komt dan een werkdoel/thema uit dat tot aan de winterstop wordt getraind. Vervolgens evalueer je dit met je keeper in de winterstop. Is het verbeterd en heeft de trainingsmethodiek geholpen?

Vervolgens maak je na de winterstop een 2e wedstrijd keepersanalyse, waaruit weer een nieuw werkdoel/thema ontstaat. Hier train je dan tot aan het einde van het seizoen aan. Zo kun je elke keeper individueel sterker maken op zijn persoonlijke ontwikkelpunten en zie je duidelijk een betere groei.

Wat vind ik belangrijk als keeperstrainer?

Detail technisch, positioneel en conditioneel trainen

Isolatie training

Integratie training

1) Hier train je vooral met de jeugd op (niet dat er bij seniorenkeepers geen aandacht aan wordt besteed!). De basis wordt bij de jongste jeugd gelegd (E-, D- en C-jeugd). Bij de B- en de A-jeugd ga je dit uitbouwen en perfectioneren. Om niet te zeer in detail te treden noem ik het altijd het fine tunen en klaarstomen voor het ’echte’ werk.

2) Isolatie training blijft belangrijk. Hier krijgt de keeper persoonlijke aandacht. Alle facetten van het keepen komen voorbij. Je kunt hier tot in detail de techniek uitdiepen, verbeteren en onderhouden. Ieder individu is anders en heeft zijn eigen verbeterpunten en begeleidingsvorm nodig.

3) Integratie training is eigenlijk een keeperstraining in de groep waarbij de keeper in een wedstrijdsituatie gebracht wordt. Hierbij begeleid je de keeper tijdens de trainingsvormen met het team. Hierbij zijn enkele facetten die je bij de isolatie training nooit kunt trainen. Denk hierbij aan:

Hoge ballen. Bij een isolatie training pakt een keeper moeiteloos alle hoge ballen omdat er weinig weerstand is. In een wedstrijdsituatie (dus team training bijv. partijspel) heb je als keeper ineens 15 spelers om je heen rennen, duwen en trekken en wordt het in een keer vele malen moeilijker. In deze situatie is het dan effectief trainbaar.

Ditzelfde geldt ook voor de terugspeelbal en het meevoetballen. In een integratie training heb je net zoals in een wedstrijd teamgenoten die je in moet spelen terwijl jezelf enorm onder druk komt te staan vanwege de aankomende spitsen van de tegenpartij.

Tijdens de integratie trainingen kun je ook een keeper bewust maken hoe zijn uitgangspositie en uitgangshouding is. Dit is uitermate belangrijk voor het ingrijpen in bepaalde situaties.

Het coachen kun je nu effectief trainen. Wanneer en hoe zeg je wat. Een keeper heeft een leidinggevende functie, maar hoe zet je zo snel en effectief mogelijk je teamgenoten op de juiste plaats. Met een goede coaching kun je een tegenaanval voorkomen!

In mijn trainingen staat ook bijna nooit een keeper stil. Elke keeper krijgt in de oefening een taak. 1 Keeper werkt en de andere trappen de ballen volgens de oefening. Zo traint je ook de traptechniek. Ik hoef geen uitstekende traptechniek te krijgen. Zo ben je bewust/onbewust bezig om je traptechniek te verbeteren.

HEB JE NOG IIETS DAT JE KWIJT WILT?

Een paar goede keepers handschoenen. Hahaha!

VOOR ALS ER NOG VRAGEN ZIJN, JE TEL. NR. 06-14287210

email adres keepers academie. mark@keepersacademielimburg.nl

www.keepersacademielimburg.nl

Foto’s Lucho Carreno en Rainer Kersten