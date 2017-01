Juno, de vrouw in de Romeinse tijd Lezing door Coen van Galen.

Romeinse vrouwen waren veel zelfstandiger dan gedacht

Het klassieke misverstand over de Romeinse tijd is dat alleen mannen echte burgers waren en dat vrouwen een verlengstuk van hun man of vader waren. Historicus Coen van Galen maakt korte metten met dit idee. Hoewel de samenleving van het oude Rome nogal macho en vrouwonvriendelijk was, hadden veel vrouwen in de Romeinse keizertijd meer persoonlijke vrijheid dan vrouwen in westerse landen tot in de twintigste eeuw. Tijdens zijn lezing zal Van Galen laten zien dat Romeinse vrouwen een maatschappelijke rol speelden als burgers en zelfs familiehoofd konden worden. Een radicaal ander perspectief op de machtsverhoudingen in de Romeinse samenleving dan die tot op heden onder historici gangbaar is.

Kijk voor meer informatie op de website van heemkundevereniging De Bongard: http://ow.ly/Pnw6308mWZs

Dinsdag 31 januari om 20.00 uur

Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23, Simpelveld.

Foto Simpelveld.nl