LVK-Finalist 5: Herriemenie Miserabel mit Bart & Emil – Wat Is Dat Lekker!

redactie van Parkstadactueel |

Tekst: Bart Storcken en Emil Szarkowicz. Muziek: Emil Szarkowicz en Bart Storcken. Arrangement: Roel van Wijk Herriemenie Miserabel is een van oorsprong mannelijke zaate herriemenie die ergens in 1979 is opgericht om in Heerlen de straatcarnaval leven in te blazen. Verder zijn ze, samen met Bart en Emil, op de 2e plek op het LVK 2015 geëindigd “waat neet is”.

Foto Lucho Carreno