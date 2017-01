zondag 29 januari Dialectviering van De Eekheuëre naar het Tempsplein.

redactie van Parkstadactueel |

Alweer voor de 21ste keer gaat het gebeuren. De Vasteloavendsvereniging De Eekheuëre organiseert zondag 29 januari 2017 opnieuw een dialectviering, die overigens deze keer niet om 11.00 maar 12.00 uur begint. Daarmee houdt dan toch een lange traditie stand. Even zag het daar namelijk helemaal niet naar uit. Trouwe bondgenoot ‘Stichting Samen Onderweg’ stopte per 31 december 2016. Beide partijen hoopten, dat de Bernardinuskapel best nog wel eens incidenteel gebruikt mocht worden, maar die opening bleek helaas niet mogelijk. Dus werd er koortsachtig gezocht naar een nieuwe locatie en die werd gevonden. De kerk aan het Tempsplein nummer 14 bracht uitkomst. Een prachtig gebouw, waar de kerkgangers nog dichter bij elkaar en nog dichter bij de voordrachten en muziek zullen zitten.

De H. Mis zal net als elk jaar weer het bewijs vormen dat geloofsuitdrukking, bezinning, zinvol samenzijn, dialect en prachtige eigentijdse muziek elkaar aanvullen. Als vanouds zijn alle teksten in het dialect. Dialectkoor Neet Mis doet al voor de 19de keer mee en weet dus van wanten.

Maar dit jaar wordt Neet Mis wel op een heel bijzondere wijze ondersteund. Jazzcombo Ad Hoc is namelijk ook aanwezig met Tim Paters (saxofoon), Ron Wijnands (gitaar), Bart Spits (drums) en Wim Kleinen (contrabas). Neet Mis zingt liedjes uit haar eigen repertoire, het Jazzcombo doet dat ook. Dat wil zeggen, dat koor en combo in hun eigen stijl musiceren. Maar uiteindelijk ontmoeten koor en combo elkaar in drie liedjes, waarvoor het instrumentale jazz-gedeelte apart gearrangeerd werd. Daardoor komen beide gezelschappen volledig tot hun recht. Uitgangspunt is om de H. Mis extra cachet te geven en natuurlijk ook om op deze manier een breed publiek kennis laten maken met professionele jazzmuziek. Daarnaast zullen de pas 11-jarige Esra Bastiaans en Ron Dovermann eveneens een muzikale bijdrage leveren. Tevens zal er een moment stil gestaan worden bij de in december overleden Wiel Lagarde, jarenlang medewerker aan de dialectviering.



Deken Hans Kuijer zal de dienst leiden. Heel bijzonder, want als oud-pastoor van Eikenderveld/Laanderstraat keert hij daarmee toch min of meer terug in de roots van De Eekheuëre. Het thema ‘Heij Hallo !!!’ heeft voor deze H. Mis met ‘Vieër zint d’r wèr’ een zeer toepasselijke ondertitel meegekregen. Want ondanks het feit dat na 20 jaar de H. Mis niet in de Bernardinuskapel is, zijn De Eekheuëre er dan toch weer met een dialectviering. Zondag 29 januari, met de nieuwe aanvangstijd: 12.00 uur.