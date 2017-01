De allerbeste Vastelaovend voorbereidingen treffen? Kom naar PLT!

Ook in aanloop naar Vastelaovend is PLT de plek bij uitstek om naartoe te gaan. Wij brengen een reeks muzikale en hilarische voorstellingen die u helemaal in de juiste Vastelaovessfeer brengen. Een betere manier om je klaar te stomen voor het mooiste feest van het jaar is er niet!

– Maandag 30-1: Leedjes van Knipa/Ploum

De Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont en Harmonie TOG Welten treffen elkaar in een bruisende voorronde van het WMC! Het thema: de liedjes van d’r Nico Ploum uit Kerkrade en Wiel Knipa uit Heerlen. Bestel snel, want de verkoop gaat hard!

– Maandag 6-2: Medammecour on tour

Het wordt een hilarische avond. Op 6 februari geniet u van misschien wel de swingendste Vastelaovessrevue van Limburg, met artiesten van Venlo tot Vaals! En ook hier is het advies: bestel snel uw kaarten, want ook hier gaat de verkoop hard!

– Maandag 13-2: HLB Parkstad Limburg Buuttegala

Het Buuttegala verenigt de beste buuttereedners uit Limburg en Brabant, omlijst met muziek van Limburgse topartiesten. Dat wordt lachen, gieren en genieten.

– Donderdag 16-2: Vasteloavendskonzeët door KSO

Op donderdag 16 februari om 20.11 trekt de Prins en de Raod van 11 weer óp naar de prachtige bühne van de Rodahal voor het 23e Vasteloavendskonzeët. Het KSO, sjpasminister Fer Kousen en vele gastartiesten zijn de ingrediënten voor det geweldige Vastelaovesgeveul.

– Vrijdag 17-2: De Sjpasmusical 2017 – ’t Narresjip

Carnavalsvereniging de Winkbülle brengt samen met het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie en jonge zangers uit de omstreken een musical die u helemaal in de naderende Vastelaovessfeer zal brengen.

– Zaterdag 18-2: Vastelaovendconcert door philharmonie zuidnederland

Op zaterdag 18 februari brengen philharmonie zuidnederland, Toneelgroep Maastricht en Venloos grootmeester Sef Thissen op speelse wijze de wereld van opera en carnavalskrakers een stukje dichter bij elkaar in hun Vastelaovendsconcert.

– Zaterdag 18-2: Tante Annies Powersjoenkel Partie van Ummer d’r Neaver

Inmiddels is dit feest niet meer weg te denken uit het theater! Begin de Vastelaovend goed met de Powersjoenkel Partie van Ummer d’r Neaver. Met o.a. De Böhmerwald kapel, Tonca en Frits Pelt.

