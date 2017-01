WK CYCLOCROSS LIMBURG 2018 VALKENBURG GEPRESENTEERD.

Aan de vooravond van het UCI Cyclo-cross World Championship in Bieles

(Luxemburg) werd het WK Limburg 2018 gepresenteerd. Tijdens de presentatie

werden de eerste contouren van het parcours en de organisatie geschetst. Tevens

ontvingen Limburg en Valkenburg het UCI Bike City label.

Op 3 en 4 februari 2018 strijkt de crème de la crème van de mondiale cyclo-cross neer in

Valkenburg. De Limburgse plaats is dan gastheer van het UCI Cyclo-cross World

Championship. Gert Veenhuizen, Voorzitter van de organiserende stichting, nam

symbolisch het stokje over van de Luxemburgse organisatie.

Parcours

Het parcours wordt op de Cauberg aangelegd. Het wordt ontworpen door voormalig

wereldkampioen Adrie van der Poel. “De Cauberg is natuurlijk een unieke locatie voor het

mondiale wielrennen. Het is daarom een prachtige uitdaging om juist daar een parcours

uit te stippelen. Natuurlijk maken we gebruik van de kennis van de Wereldbeker wedstrijd

die is opgedaan. 80% van het parcours is daar op gebaseerd. Wel moeten we rekening

houden met grotere toeschouwersaantallen en is het logistiek uitdagender.”

Valkenburg UCI Bike City

Uit handen van UCI Voorzitter Brian Cookson ontving Martin Eurlings, Burgemeester van

Valkenburg, het UCI Bike City Label. Limburg en Valkenburg zijn hiermee een van de drie

eerste regio’s die dit label ontvangen. Brian Cookson: “De UCI wil de sport een

toenemend verschil laten maken in de wereld waarin we leven. Het moet bijdragen aan

de gezondheid van mensen, en aan de steden en regio’s waarin ze wonen. Via het UCI

Bike Label willen we de aandacht vestigen op die steden en regio’s die een

voorbeeldfunctie vervullen in de wijze waarop zij het wielrennen in het hart van de

samenleving plaatsen.” Martin Eurlings: “Dit is voor ons niet alleen een beloning voor een

mooi verleden, maar met name een uitdaging voor een mooie wielertoekomst.”

Kaartverkoop en website

Tijdens de presentatie werd de website limburg2018.com officieel gelanceerd. Naast alle

informatie over het evenement is dit ook het kaartverkoop kanaal. De kaartverkoop voor

de beide evenementdagen is inmiddels van start gegaan.

Foto UCI World Championships Cyclo-cross Limburg 2018