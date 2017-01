3e SEIZOENSZEGE DAMES TTV LYBRAE CONSULTANTS HEERLEN.

TTV Lybrae Heerlen heeft bij de hervatting van de reguliere competitie in de eredivisie dames met 1-5 gewonnen in en tegen Hilversum. Voor “Team Lybrae Heerlen” was de start van de tweede competitiehelft ook figuurlijk een nieuwe start met eindelijk een compleet team.

Weliswaar zijn Rachel Gerarts en Zhuo Xu pas kort in training na hun blessures, hun rentree respectievelijk debuut op het damesteam van de Heerlense eredivisionist verliep buiten verwachting goed.

Zhuo Xu bleef ongeslagen tegen Hergelink (3-1) en Janssen (3-0). Zhang Yun zette haar zegereeks van de eerste competitiehelft voort en won van Hop (3-0) en Hergelink (3-1). Rachel Gerarts speelde pas de tweede wedstrijd van dit seizoen en opende knap met een 3-0 zege tegen Janssen. In de laatste partij kwam ze wedstrijdritme tekort tegen een overigens sterk en slim spelende Hop (1-3). Uiteindelijk boekte TTV Lybrae (pas) de derde zege van het seizoen. Een zege die overigens wel perspectief biedt voor de komende wedstrijden.

Zhuo Xu was opgelucht na haar beide zeges in haar enkelpartijen: “Ik heb sinds mijn operatie in augustus niet meer getraind. Pas maandag ben ik voorzichtig begonnen met tafeltennis en dan is het lekker als je toch ongeslagen blijft. Ik was best wel nerveus, het is toch een nieuwe club, een nieuwe omgeving en een nieuwe competitie. Ik ben benieuwd wat we allemaal nog gaan tegenkomen”.

