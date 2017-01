EHC/Heuts en IFC delen de punten.

redactie van Parkstadactueel |

In een , zeker voor de neutrale toeschouwer, spannende en snelle wedstrijd met kansen over en weer kwamen beide teams niet tot scoren. Zowel EHC/Heuts als IFC wilden zich niet verstoppen, wat het kijkspel alleen maar ten goede kwam. Al na 1 minuut had de thuisploeg de score kunnen openen, maar het goede doorzetten van rechtsback Jesse Wijnen resulteerde net niet in een treffer. Dezelfde speler haalde later in de eerste helft na een hoekschop de bal uit de bovenhoek en voorkwam daarmee een doelpunt van IFC. Ook diverse doelpogingen van de onvermoeibare Lars Gulpen, vaak samen met Ron Starmans, leverden geen resultaat op. Maar IFC bleef ook op de aanval spelen en dat leverde een paar hachelijke momenten op voor het EHC/Heuts doel. De achterhoede was ook nu weer ijzersterk en doelman Rik Klijn hield met een paar voortreffelijke reddingen zijn doel schoon. Al met al een terechte puntendeling en een mooie reclame voor het voetbal.

Bron Ehc/heuts