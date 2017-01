HC Nova Dames 1, zaalkampioen 1e klasse. 

redactie van Parkstadactueel |

Het laatste zaalcompetitie weekend moesten we afreizen naar Horst. We begonnen dit weekend als nummer 2 in de poule. 5 Punten achterstand op Maastricht. Ook het doelsaldo van Maastricht was in het voordeel van Maastricht (+11). Het lot was ons deze zondag goed gezind. Maastricht speelde 2-2 gelijk tegen Horst. We wisten wat ons te doen stond. 2 wedstrijden winnen en op zijn minst 11 keer scoren. Eerder in de competitie hadden we nog verloren van Maastricht. Het zou een moeilijke opgave worden. Dit weekend bleek echter ONS weekend te zijn. We wonnen met 7-3 van Maastricht. We hadden gevochten als leeuwinnen en Maastricht alle hoeken van de zaal laten zien. Nu moesten we de laatste wedstrijd nog winnen van HCAS. Tegen Maastricht hadden we flink met onze krachten gesmeten, hierdoor lieten we nu minder fraai hockey zien. De spanning was te snijden. 2 minuten voor tijd stond we nog maar met 4-2 voor. Gelukkig wisten we in de laatste 2 minuten nog 2 keer te scoren en mogen wij ons kampioen in de eerste klasse noemen!!

Foto HC Nova