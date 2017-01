Inloopdag voor mantelzorgers.

redactie van Parkstadactueel |

Het Steunpunt voor Mantelzorgers houdt maandelijks inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. Deze maand wordt de adempauze voor mantelzorgers besproken.

De bijeenkomst in Kerkrade is op 9 februari 2017 en verder elke tweede donderdag van de maand in Verpleeghuis Hambos (begane grond, multiruimte 2). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.