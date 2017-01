Jeugdprins Jim I – in een speciale auto.

De jeugdprins van de Winkbülle legt elk jaar meer dan 40 bezoekjes af. Niet alleen naar verenigingen in de regio maar ook naar bedrijven, scholen en natuurlijk vrienden en relaties.

De jeugdcommissie zorgt dan voor het vervoer. Niet in zomaar een auto, nee daarvoor wordt gezocht naar een bijzondere auto.

De jeugdprins wist van niks en was verteld dat de sponsor van de auto van de stadsprins bedankt ging worden. Natuurlijk ga je als jeugdprins dan gezellig mee.

Maar als je dan bij Mengelers in Landgraaf aankomt en de stadsprins is in geen velden of wegen te bekennen dan begin je toch te twijfelen. Wat gebeurt hier, waarom ben ik hier?

En dan verschijnt Harrie Mengelers.

“Zo beste prins, kom je eens kijken wat voor een verrassing wij voor jou hebben? Kom maar mee naar buiten.”

En daar staat die dan. De nieuwste Toyota, net 5 weken op de markt: de Toyota C-HR, wow wat een auto. En op de zijkant Prins JIM I. Fantastisch bestickerd door Roger Schrijnemakers van Sign-It.

Het gezicht van de jeugdprins straalt. Zo’n bijzondere auto om het hele seizoen in vervoerd te worden. Wat een eer. Dank je wel Toyota Garage Mengelers Landgraaf !!