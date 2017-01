KVC Oranje op tijd wakker.

Werner Nijssen /KVC Oranje |

Niet geweldig gespeeld, toch verdiend gewonnen. Die stempel mag gerust gedrukt worden op de overwinning die KVC Oranje in haar thuisduel tegen Havantia boekte: 5-3.

De winterstop ligt weer achter ons, het voetbal kan weer beginnen, in principe dan. Zag het daar begin vorige week nog niet echt naar uit -een dikke laag sneeuw bedekte de velden op het complex aan de Voorterstraat- zaterdag verdween die laag letterlijk als sneeuw voor de zon. Groen licht dus voor de voetballers. Maar eerst stond nog iets anders op het programma. Diezelfde zaterdagavond vierde KVC Oranje namelijk haar jaarlijkse carnavalsavond. Uiteraard waren daar ook voetballers bij. Dat een dag later een belangrijk competitieduel op stapel stond was even niet het allerbelangrijkste item op deze wereld. Zeker niet toen Bjorn van der Weide, aanvoerder van de brigade van trainer Rene Küpper, werd uitgeroepen tot prins van de club.

Het was dan ook de vraag hoe de kopjes er een dag later bij zouden staan. De kijkers van een enkeling deden niet veel goeds vermoeden, bij anderen viel het reuze mee en weer anderen bleken toppit.

In de wedstrijd waren er geen sporen zichtbaar van de nachtelijke escapades. KVC Oranje was de betere ploeg en kwam voor de rust op een 2-0 voorsprong. Na een kleine tien minuten mocht Joey Niesters op rechts een vrije trap nemen. De bal werd door de gastendefensie niet goed weggewerkt. Roy Grissen kon schieten en zijn inzet werd door Ritchie Vienerius zodanig van richting veranderd dat gastenkeeper Richard Houben geslagen was: 1-0.

Weer tien minuten later kogelde Ritchie Vienerius op de lat. In de rebound werd een inzet van Joey Niesters door doelman Richard Houben gepareerd, maar kwam weer voor de voeten van Joey Niesters. Die laatste legde af op Ritchie Vienerius, die alsnog voor zijn tweede kon tekenen: 2-0-.

In het eerste bedrijf was Havantia niet echt gevaarlijk, behalve dan bij een kopbal van Rick Novak. Hij kopte na een voorzet vanaf rechts van Lou Janssen net over veste van thuisclubgoalie Lars van der Weide.

Na de hervatting leek KVC Oranje in eerste instantie op de ingeslagen weg door te gaan. De ploeg kreeg riante mogelijkheden de score op de voeren, maar Ritchie Vienerius, Cyril Kil en Mitchel Flecken lieten die onbenut. En dan kan het zomaar keren. Dat gebeurde toen een vloeiend lopende aanval van de bezoekers in het strafschopgebied eindigde, omdat de kersverse prins gastenaanvaller Youri Diederen aantikte. Die ging tegen de vlakte en scheidsrechter Sven Marten wees resoluut naar de stip. Rik Hoogers schoot beheerst binnen: 2-1.

Diezelfde Rik Hoogers bracht zijn team niet veel later zelfs op gelijke hoogte. Na een hoekschop vanaf links ontstond een scrimmage voor de veste van doelman Lars van de Weide, waaruit Hoogers als winnaar tevoorschijn kwam. Zijn droge schuiver betekende de 2-2.

Niet voor het eerste dit seizoen bleek de brigade van trainer Rene Kupper een tegenslag te kunnen verwerken. De ploeg was plots klaarwakker. Mitchel Flecken slalomde op links langs een tweetal opponenten en werd in de zestien onderuit gehaald. Weer een pingel, nu voor KVC Oranje. Cyril Kil toonde zich koelbloedig: 3-2. Toen Joey Niesters even later, na een afgemeten voorzet van Cyrik Kil de 4-2 tegen de netten kopte, leek het duel gespeeld. Nog één keer echter kwam de spanning terug, omdat Bas Clemens 4-3 aantekende. Opnieuw Joey Niesters gooide de deur definitief op slot voor de gasten: 5-3.

klik hier voor de volledige reportage http://luchocarreno.nl/2017/01/30/29-01-2017-5e-kl-b-kvc-oranje-havantia/

Foto’s Lucho Carreno