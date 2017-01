Uow ’02 verliest van De Ster 4 -3

Hein Meijer |

Het was de revanche in deze competitie. In de eerste ronde uit verslagen met 3-2 en ook vandaag dreigde weer exact hetzelfde te gebeuren.

Dat de jongens goed mee kunnen in de competitie en ook bovenaan kunnen eindigen is geen geheim. Na Susteren vorige week verslagen te hebben is die gedachte alleen maar extra bevestigd. Maar afgelopen zondag bewees maar weer dat je elke wedstrijd met de volle 100% inzet en concentratie moet spelen anders geef je de punten zomaar weg.

De eerste helft overheerste De Ster, zij bepaalde de wedstrijd en UOW’02 dreigde volledig onder de voet gelopen te worden. Het grootste deel van de 45 minuten speelde zich af op de helft van UOW’02. Marko Jevric mocht de openingstreffer op zijn naam zetten, niet veel later gevolgd door de 2-0 van Hassan Benabdelouahab, beiden binnen de eerste 30 minuten in doel. Het tempo werd goed volgehouden en met de vele kansen, die uiteindelijk niet benut werden, had De Ster met 6-0 de rust in kunnen gaan.

Maar na de rust gebeurde het, UOW’02 had niets meer te verliezen en zette alles op alles en drong De ster duidelijk en spijkervast op eigen helft. Het spel werd -naast de scheidrechter- bepaald door UOW’02 die binnen 10 minuten de 2-1 scoorden en daarmee een zeer gevoelige tik uitdeelden. De Ster liet zich overrompelen. Na rust startend met de gedachten dat het spel aan hun was én met een comfortabele voorsprong, nu opeens geconfronteerd met een wedstrijd die weer helemaal open lag.

UOW’02 had de zwakte bij De Ster gevonden en kwamen langszij met de gelijkmaker en de klap in het gezicht erachteraan door een bekende score op het bord te zetten: 2-3.

Zou het zomaar weer gebeuren of kon er in de laatste 10 minuten nog enige eer gered worden. Uiteindelijk wist Ricardo Lucassen een strafshop te benutten en op een voortreffelijke manier de bal over de muur het doel in te draaien. Met 3-3 het spel uitspelen leek de hoogst haalbare eer voor beide teams.

Een onnodige overtreding door UOW’02 binnen de 16 meter zorgde ervoor dat de bal vlak voor einde nog vanaf de stip gespeeld mocht worden. Het was weer Ricardo Lucassen die deze kans wist te benutten en de volle 3 punten veilig stelde.

Goed met deze 4-3 overwinning zijn alle punten binnen en dat is wat uiteindelijk zal tellen. Met Sporting Heerlen en Geussel Sport op de agenda voor de komende twee zondagen zal de focus, concentratie en volharding het geen moment mogen af laten weten.

Foto Hein Meijer