Vriendschappelijke wedstrijd JO19 Bekkerveld – VV Eijsden 1-3

John Angerer |

Nadat afgelopen woensdag Roda JC JO17 nog op overtuigende wijze met 3-0 werd verslagen, speelde Bekkerveld JO19 zaterdag vriendschappelijk tegen VV Eijsden JO19.

Ondanks het feit dat de tegenstander uit Eijsden op een lager niveau speelt dan Bekkerveld, lukte het Bekkerveld in de afgelopen jaren maar niet om tegen Eijsden te winnen. Is hier sprake van een Angstgegner ?

Doelman Mirco Bindels kon er wegens andere verplichtingen niet bij zijn en in zijn plaats speelde Maurice Franken. Afgelopen woensdag werd het elftal nog geprezen voor het overtuigende en sterke optreden. Tegen Eijsden was hiervan weinig terug te zien. Zo kon Eijsden dan ook al vroeg in de wedstrijd vrij eenvoudig op een 0-2 voorsprong komen door doelpunten in de 9′ en 15′ minuut. Bekkerveld kon er die dag weinig tegenover stellen. Weliswaar had Bekkerveld het meeste balbezit en waren er over de hele wedstrijd gezien zeker zeven tot acht kansen om een doelpunt te maken. Toch ontbrak er iets in het spel om de wedstrijd te kunnen winnen. Eijsden was hierin veel effectiever en in een van de spaarzame momenten dat ze voor het doel van Bekkerveld kwamen, scoorden ze via een strafschop 0-3.

Vlak voor tijd wist Bekkerveld via Marijn Gulpen nog tegen te scoren nadat de uitstekende keeper van Eijsden een schot van Luca Fredrix in eerste instantie nog uit zijn doel wist te houden. Zo werd de eindstand op 1-3 bepaald en kon Bekkerveld opnieuw niet van Eijsden winnen.

Volgende week Zaterdag speelt Bekkerveld om 16.00 uur het competitieduel tegen SV Blerick. In de eerdere confrontatie tussen beide teams won Bekkerveld met 2-7 in Blerick.

hier voor de volledige reportage http://luchocarreno.nl/2017/01/30/28-1-2017-bekkerveld-jo19-vv-eisjden-jo19/

Foto’s Lucho Carreno