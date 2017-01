Zuyderland in de prijzen bij ‘Clinicus van het Jaar’

redactie van Parkstadactueel |

Foto: alle prijswinnaars ‘Clinicus van het Jaar’ van MSV Pulse

Vier Zuyderlanders zijn bij de verkiezing van ‘Clinicus van het Jaar’ in de prijzen gevallen. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Medische Studievereniging Pulse van de Universiteit Maastricht. De genomineerden komen uit alle Limburgse en twee Brabantse ziekenhuizen en zijn verdeeld in vier clusters.

De winnende specialist in de categorie ‘snijdend’ ging naar chirurg Meindert Sosef. In het juryrapport staat te lezen dat hij ondanks zijn drukke schema veel tijd neemt voor de coassistenten. Hij ziet onderwijs als een groot en belangrijk onderdeel van zijn taken als arts in een opleidingsziekenhuis. Volgens de jury is Sosef betrokken, enthousiast en maakt hij het mogelijk dat de coassistent veel zelfstandig kan doen en grenzen kan opzoeken.

Behalve de specialist wisten drie arts-assistenten beslag te leggen op de trofee. In het cluster ‘snijdend’ ging de prijs naar Rens Jacobs (tot voor kort vooropleiding Chirurgie, nu Urologie). Hij wordt ‘een voorbeeld voor velen’ genoemd. Laura Spring in ’t Veld (Kindergeneeskunde) werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste arts-assistent in de categorie moeder & kind. Zij wordt met name geroemd om haar duidelijke manier van kennisoverdracht en haar bijzondere hulp bij het verwezenlijken van leerdoelen. Ook Milan Seifert mocht een prijs in ontvangst nemen. Hij was voorheen ANIOS Neurologie bij Zuyderland en nu huisarts in opleiding.

Ook waren er nog drie andere Zuyderlanders genomineerd. Paul Hustinx (specialist, cluster ‘snijdend), Nicole Heitink (arts-assistent, cluster ‘beschouwend’) en Bob Touwslager (arts-assistent, cluster ‘moeder en kind’).

Foto Zuyderland.nl