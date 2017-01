Chevremont boekt belangrijke overwinning.

redactie van Parkstadactueel |

In de onderste regionen van de hoofdklasse stond dit weekend de wedstrijd van Chevremont -DOSKO op het programma. De belangen waren erg groot en bij winst zou Chevremont een klein gaatje slaan met zijn tegenstander.

De eerste helft was erg rommelig. De thuisploeg kreeg de eerste mogelijkheid via Rodney Klinkenberg, maar de gasten hadden een klein veldoverwicht. Grote kansen bleven echter de eerste helft uit, tot dat in de 43ste min vanuit een afgeslagen bal, Marvin de Mey de bal vanaf 20 meter in de bovenhoek schoot (1-0). Na rust kreeg Chevremont iets meer grip op de wedstrijd en kwam het met momenten gevaarlijk naar voren. Echter door het slecht uitspelen van de mogelijkheden kon de thuisploeg niet de genadeklap uitdelen. Hierdoor bleef DOSKO hopen en ging alles op alles gooien, maar de sterke verdediging van Chevremont bleef overeind en hierdoor bleven de belangrijke 3 punten in Kerkrade.

Foto’s Lucho Carreno