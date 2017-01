Crowdfunding voor designhuis van 100% sloopafval in Heerlen van start.

redactie van Parkstadactueel |

De crowdfunding campagne voor het Resource House in Heerlen (Limburg) is officieel gestart! Architect Erol Öztan heeft de ambitie om het eerste designhuis te bouwen van 100% sloopafval. Hij wil daarmee laten zien dat het huidige bouwproces omgekeerd moet worden: geen materialen meer zoeken bij een ontwerp, maar ontwerpen op basis van beschikbare materialen die vrijkomen uit duurzame sloop. De financiering voor het Resource House is bijna compleet, voor de laatste 5% roept de duurzame architect hulp in van jou via de crowdfunding campagne www.crowdaboutnow.nl/resourcehouse.

Onze grondstoffen raken op en dat hebben we aan onszelf te danken. De manier waarop we al jarenlang huizen bouwen en slopen kan gewoon niet meer. Met het Resource House laat Erol Öztan samen met partners LAUDY, Geonius en OCT Sloop- en milieutechniek zien dat het anders kán en móét! Aan de hand van deze pilotwoning gaan ze op zoek naar nieuwe toepassingen van sloopmaterialen. Niet van cradle-to-grave of cradle-to-cradle, maar 100% circulair. Daarvoor worden alleen materialen gebruikt die duurzaam gewonnen zijn uit sloop, zodat onze kostbare grondstoffen gespaard blijven en onze CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

Iedereen die via de crowdfunding campagne een bijdrage levert aan het project, krijgt er een bijzondere ervaring voor terug. Je kunt bij een donatie van €350 bijvoorbeeld kiezen voor 2 overnachtingen in het Resource House! Een memorabel verblijf in de circulaire designwoning midden in de Zuid-Limburgse natuur, inclusief ontbijt. Is je bijdrage wat kleiner? Voor €50 mag je je al trotse ‘eigenaar’ noemen van een klein stukje Resource House! Alle beloningen vind je op www.crowdaboutnow.nl/resourcehouse waar je ook meteen je donatie kunt doen. De €15.000 die architect Öztan met de campagne op wilt halen (waarvan bijna één derde is behaald) wordt gebruikt voor o.a. Research & Development, het vinden, transporteren en bewerken van sloopmaterialen etc.

https://youtu.be/_ToaeFpthdQ

Foto’s Erol Oztan | architect