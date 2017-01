Elkaar helpen via website WeHelpen.

Niet iedereen heeft altijd familie of vrienden in de buurt om op terug te vallen als er hulp nodig is. Via de website wehelpen.nl kunt u aangeven of u iemand wilt helpen of hulp kunt gebruiken.

Om een account aan te maken is alleen een e-mailadres nodig, waarna u een aantal gegevens invult en bij voorkeur een foto toevoegt. Ook kunt u een Facebookaccount gebruiken om in te schrijven. WeHelpen is gratis en voor iedereen vanaf 16 jaar. WeHelpen maakt het gemakkelijk om hulp te vragen of aan te bieden. Dat een beetje hulp véél kan betekenen, leest u in onderstaand voorbeeld.

Reinold ontdekt gemak van tablet dankzij Maurice.

Reinold woont op een afdeling in een verzorgingstehuis nabij het centrum van Kerkrade. Sinds een jaar of 7 heeft Reinold een maatje, via Stichting Horizon, die hem om de week bezoekt. Voorheen gingen zij geregeld samen op stap, maar de gezondheid van Reinold ging achteruit en nu blijft hij vaker thuis.

Het maatje van Reinold heeft afgelopen zomer een fietsreis naar Santiago de Compostella ondernomen. Reinold wilde graag haar reisblog op internet lezen. Hij had een laptop maar hij vond het gebruik ervan erg moeilijk. Ook geniet Reinold van het luisteren naar muziek en kijkt hij graag naar concerten. Om hem hierin te ondersteunen heeft Stichting Horizon voor hem een hulpvraag op wehelpen.nl gezet. Hierop kwam al snel de reactie van Maurice.

Maurice is een handige man. Hij weet veel van het werken met een computer, tablet en smartphone. Hij vindt het ook leuk om zijn kennis over te dragen aan anderen. Dan kunnen zij ook zelfstandig aan de slag op de digitale snelweg. Maurice werkt op diverse plaatsen als vrijwilliger, zoals bij de Knoppenwinkel in Landgraaf.

Maurice merkte al snel dat het werken met de laptop voor Reinold erg moeilijk is, ook omdat Reinold last heeft van bibberen van zijn handen. Hij is samen met Reinold gaan kijken welke tablet het gemakkelijkst voor hem is en hij helpt Reinold om hier wegwijs mee te worden.

Helaas gaat het op dit moment minder goed met de gezondheid van Maurice. Toch is hij van plan zijn vrijwilligerswerk snel weer op te pakken. Wij wensen hem dan ook veel beterschap!

Foto kerkrade.nl