FC HOENSBROEK BEGINT GOED AAN 2E SEIZOENSHELFT.

Ercan Erbas |

FC Hoensbroek is de 2e seizoenshelft prima van start gegaan. In Brunssum werd de op papier lastige uitwedstrijd tegen BSV Limburgia met miniem verschil gewonnen(0-1). Oud BSV Limburgia-gediende Randy Quaedackers mocht zich tot matchwinnaar kronen.

Vooraf was toch iedereen benieuwd hoe de koploper de winterstop had doorstaan. De laatste wedstrijden voor de winterstop waren voor de ploeg van Roger André immers niet goed verlopen. Van de laatste 4 wedstrijden gingen er 3 verloren. Weliswaar werd er in de winterstop gewonnen van VV Spaubeek(3-2), SV Simpelveld(3-0) en Sportclub ‘25(4-3), maar van een leien dakje ging het absoluut nog niet.

Maar in Brunssum bleek al snel dat FC Hoensbroek de regie in handen nam en dat het weinig te duchten had van de thuisploeg. Het duurde wel tot de 31e minuut voordat de 0-1 op het scorebord stond. Eerst werd nog een doelpunt van Feddo Mobers afgekeurd, maar een minuut later was er toch de verdiende voorsprong voor FC Hoensbroek. Feddo Mobers verlengde listig met het hoofd, waarna Randy Quaedackers de bal prachtig over doelman Randy van Haren van BSV Limburgia heen lepelde.

In de 2e helft hetzelfde spelbeeld. Een onmachtig BSV Limburgia en een koploper, die geduldig op zoek ging naar een hogere score. Maar het waren de gasten, die het verzuimden om de wedstrijd in een vroeg stadium al definitief op slot te gooien. Een kwartier voor tijd had Robert Velraeds de Hoensbroekse formatie al naar de overwinning kunnen schieten. Maar op prima aangeven van Feddo Mobers wist hij in riante positie niet tot scoren te komen. De onbedoelde misser gaf BSV Limburgia nog enig vertrouwen, om er een beter resultaat uit te slepen. Zo was de ploeg van trainer Michel Haan via vrije trappen van Raets en Maat nog dicht bij de gelijkmaker. Maar tot tweemaal toe was doelman Kay van Eijk op zijn hoede en keerde prima. Het slotakkoord was zelfs nog voor de gasten. Jammer voor Hoensbroek spatte de inzet van Robert Wijnen slechts uiteen op de dwarsligger.

Klik hier voor de volledige reportage http://luchocarreno.nl/2017/01/31/29-01-2017-2e-kl-g-bsv-limburgia-fc-hoensbroek/

Foto’s Lucho Carreno