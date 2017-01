Mega-leuke en interessante kindercolleges bij Kasteel Hoensbroek!

Wil je meer weten dan je meester of juf?

Samen met de MuseumJeugdUniversiteit organiseren we dit voorjaar vier kindercolleges over onderwerpen uit ‘de Kasteeltijd’. Speciaal voor nieuwsgierige kinderen!

Op vier zondagen krijg je les van echte wetenschappers over spannende, bijzondere en grappige onderwerpen:

College 1 – datum: 5 februari

Waarom droegen jongens vroeger rokken?

Door: Drs. Ineke Beeling

Dit college gaat over de gebruiken en modes in de kinderkleding.Lange tijd was er bijna geen verschil tussen jongens- en meisjeskleding. Jongens liepen zelfs met kettingen en armbanden. Op een gegeven moment werd het zelfs mode dat nette kinderen in matrozenpakjes liepen! Weet jij waarom peuters in de 17e eeuw een soort puddingvormige muts droegen?

College 2 – datum: 12 maart

Zijn (kasteel) torens eigenlijk wel stevig?

Door: Jos Janssen

Een toren hoort sterk en stabiel te zijn.

Aan de hand van een aantal bouwkundige principes ontdek je wat er bij de bouw van een toren komt kijken. Kun jij een stevige toren bouwen? Misschien wel met een werkende lift?

College 3 – datum: 9 april

Hoe bouwde je een stevig kasteel?

Door: Martinique Hickey

Als je kijkt naar de bouw van een kasteel zie je verschillende structuren. Denk bijvoorbeeld aan een driehoek, kubus, cilinder of een boog. Samen gaan we onderzoeken welke vorm een goede structuur heeft om mee te bouwen. Onderzoek zelf welke structuur het beste past zodat een kasteel niet in elkaar stort!

College 4 – datum: 21 mei

Hoe word je een ridder?

Door: Dr.Gerard Sonnemans

Ridder zijn! Wie wil dat nou niet? Kastelen veroveren, ontvoerde jonkvrouwen bevrijden, reuzen en monsters verslaan en op toernooien laten zien dat jij de beste bent. Helaas is dat avontuurlijke leven niet voor iedereen weggelegd. Ontdek of jij een geschikte kandidaat bent. Heb jij de juiste genen? Past dat harnas jou wel?

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil jij meer weten dan je meester of juf? Kom dan naar de MuseumJeugdUniversiteit!

De colleges vinden plaats op zondag van 11.00 uur tot 12.00 uur in Kasteel Hoensbroek. Ze worden georganiseerd samen met de MuseumJeugdUniversiteit. De kosten bedragen 20 euro; slechts 5 euro per college dus!

Je ontvangt na afloop van de collegereeks een MuseumJeugdUniversiteit-diploma!

Meld je gauw aan, via http://www.museumjeugduniversiteit.nl/inschrijfpagina